«Приднестровье зажато с двух сторон». НАТО удвоит количество войск быстрого реагирования в Румынии

И если белорусы дают четкий сигнал на мир, то Запад, по всем симптомам, захватила военная лихорадка, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Нарастает градус напряженности и на Балканах, их еще часто называют «пороховой бочкой» Европы. Бухарест на правах принимающей стороны вынес на повестку молдавский вопрос. Присутствие российской группы войск в Тирасполе давно будоражит умы Альянса, поэтому главком спецопераций США Стивен Эдвардсон не стал дожидаться окончания форума и встретился со своим визави из Кишенева якобы под предлогом активизации сотрудничества в области обороны. Но уже по итогам саммита НАТО приняла решение удвоить численность войск быстрого реагирования в Румынии и в черноморском регионе, а также провести учения ВВС с участием турецких, испанских и американских истребителей.

Василий Дандыкин, военный эксперт, заместитель главного редактора журнала «Воин России»:

В Приднестровье есть российские миротворцы, которые действуют согласно мандату. И еще есть батальон, который охраняет наши склады с советскими боеприпасами, которые были выведены из всей группы, которые находились за границей. Это, в частности, особенно касается Германии. Он, конечно, внушительный по размерам. Частично это было вывезено, частично это оставлено, многое из того подлежит утилизации, в то же время где-то может и применяться. Могут быть и провокации определенные, потому что Приднестровье зажато с двух сторон. По большому счету, были такие провокации. Они, конечно, рассчитывают на то, чтобы втянуть Молдову в свою орбиту. Прежде всего, это планы Румынии.

Если провести аналогию с историческими персонажами, тем же Гитлером, пытавшимся блицкригом подчинить себе полмира, становится очевидным, что поза Альянса, растопырившего руки, чтобы загрести всего и побольше, уязвима. И в конечном счете фатальна.

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