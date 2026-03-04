Беларусь – остров безопасности! Почему спокойствие на наших улицах стало мировым брендом

Беларусь сегодня все чаще называют островом безопасности. Спокойные улицы, порядок во дворах, уверенность родителей за детей даже поздним вечером – для нас это привычная реальность. Но за этим ощущением стабильности стоит не случай и не стечение обстоятельств. Были времена, когда и наши города сталкивались с криминальной хроникой и тревожными сводками. И тот порядок, который стал своеобразным брендом страны, – результат системной, ежедневной работы людей в погонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно их служба формирует атмосферу защищенности: от четко организованного дорожного движения до надежного миграционного контроля, от тишины в жилых кварталах до жесткого пресечения любых попыток нарушить общественный покой. О том, как выстраивается эта система безопасности и кто стоит за ее устойчивостью, – в нашем следующем сюжете.

Этот памятник на окраине Могилева – единственный на всем постсоветском пространстве, где увековечен подвиг милиционеров. В годы Великой Отечественной войны, в июле 1941-го, здесь насмерть стоял батальон капитана Владимирова. Курсанты, вчерашние мальчишки. Из 250 бойцов в живых осталось 19. Сегодня их подвиг – не просто строчка в учебнике истории, а нравственный ориентир для каждого белорусского офицера. Фамилия легендарного командира теперь на шевронах могилевских милиционеров. Это и честь, и огромная ответственность. Четыре года назад в Могилеве появилось подразделение – пока единственное в стране – усиленной патрульно-постовой службы. По решению министра внутренних дел Ивана Кубракова батальон получил имя капитана Константина Владимирова. И наша обычная картина мира, то, за что так любят и ценят Беларусь гости и к чему так привыкли мы, – спокойствие днем и ночью – их ежедневная работа.

Евгений Батвенков, командир специального батальона имени К.Г. Владимирова:

Мы не только ведем службу на территории города Могилева. В зависимости от каких-либо изменений оперативной обстановки мы реагируем на территории всей области. Сегодня женщинами в милицейском строю уже никого не удивишь. Но примечательно другое: как непросто сюда попасть. Конкурс последних лет – три человека на место. Из 6 тысяч желающих – форму в итоге надели только две. Алина Провалинская – в числе тех, кто прошел этот жесткий отбор.