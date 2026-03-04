В Раубичах проходит Открытый Кубок Беларуси по лыжным гонкам

Андрей Коваленко, государственный тренер национальной команды по лыжным гонкам:

Три сезона у нас практически не было снега. И мы чувствуем просадку и в плане набора, и в плане вообще подготовки лыжников. Но вопрос сегодня абсолютно не в этом. Материальная составляющая, начиная от школы, заканчивая национальной командой, она на очень хорошем уровне. У нас нет сегодня проблем ни с инвентарем, ни с подготовкой. Сегодня самая огромная проблема – это кадры. У нас сегодня, к сожалению, дефицит кадров на всех уровнях, начиная от детской юношеской спортивной школы и заканчивая первой командой.

Кубок Беларуси по лыжным гонкам завершится в четверг. В программе соревновательного дня значится масс-старт на 50 километров как у мужчин, так и у женщин.