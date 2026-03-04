Белорусские спортсмены на турнире по пулевой стрельбе «Гран-при Алтын Мерген» завоевали 18 медалей

Белорусские спортсмены на международном турнире по пулевой стрельбе «Гран-при Алтын Мерген» завоевали 18 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования прошли в казахстанском Шымкенте.

В заключительный день турнира в мужском финале в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 м наши стрелки заняли весь пьедестал. Лучший результат показал Владимир Чернов, серебряным призером стал Арсений Ливанцов, бронза – в активе Александра Качевского. Всего на этих соревнованиях отечественные представители пулевой стрельбы стали обладателями шести золотых, пяти серебряных и семи бронзовых наград.