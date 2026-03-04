Столичные армейцы победили «Машеку» в мужском чемпионате Беларуси по гандболу

Сегодня в мужском чемпионате Беларуси столичный СКА принимал могилевского «Машеку», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый тайм прошел в равной борьбе, но на излете отрезка армейцы оформили небольшой перевес – 17:13. На старте второй половины поединка хозяева за счет активных действий увеличили преимущество до 8 мячей. Наставнику могилевской команды Алексею Васильеву пришлось брать тайм-аут. Тренерские слова оказали воздействие. «Машека» подтянулся в счете, но «армейцы» свою фору не упустили и одержали победу – 32:29.