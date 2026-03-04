В Раубичах проходит Кубок Беларуси по лыжным гонкам

В лыжном спринте главное – правильно распределить силы не только по дистанции, но и по забегам. От квалификации до финала лыжник стартует четырежды. Предварительный этап, четверть, полуфинал, ну и, конечно, главный старт. На Кубке Беларуси понятно, что основная борьба развернулась как у мужчин, так и у женщин.

В первой пятерке Елизавета Пугачева хоть и стала только обладательницей бронзы, зато могилевчанка смогла показать лучшее время. Среди всех это случилось в четвертьфинале. Полтора километра классическим стилем девушка преодолела за 3 минуты 22 секунды и 48 сотых. А победила Валерия Душичева с результатом 3,03,45. Правда, в отсутствие лидеров Анны Мачехины и Анны Королевой, которые сейчас находятся на чемпионате России. Вообще, на отечественном старте выступают 38 спортсменов, из них 19 девушек.

Андрей Коваленко, государственный тренер национальной команды по лыжным гонкам:

Здесь сегодня соревнуется ближайший резерв, те, кто завтра придет в национальную команду. Надеемся, что вот эти девчонки, на которых вы сегодня акцентировали внимание, они через годик, через два уже смогут составить конкуренцию нашим дамам-лидерам. И Аня Мачехина, и Аня Королева – это наши сегодня лидеры, за ними все тянутся. Мы очень надеемся, что эти девчонки побегают и покажут еще серьезные результаты и в следующем олимпийском цикле.