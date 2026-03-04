Пара Шиманович/Козырева пробилась в четвертьфинал турнира в Анталье

Белорусско-российская пара Ирина Шиманович и Мария Козырева пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в турецкой Анталье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке одной восьмой наши девушки одолели словенско-венгерский дуэт Веронику Эрьявец и Панну Удварди. Первый сет Шиманович и Козырева проиграли 3:6. Вторую партию взяли довольно легко – 6:1. И на решающем тай-брейке были сильней – 10:7. Завтра белорусско-российский тандем, посеянный первым, встретится с турецкой парой Дженгиз и Оз.

Вскоре первая ракетка мира Арина Соболенко возьмет старт в престижном турнире WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. Она начнет борьбу с 1/32 финала. Накануне соревнований белоруска высказала мнение по поводу возможного введения в женском теннисе пятисетового формата на турнирах Большого шлема.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Если бы в итоге это произошло, считаю, у меня было бы больше побед на турнирах Большого шлема. Я чувствую себя физически очень сильной. Уверена, что мой организм справится с этим, так что надеюсь, это случится.

Всем игрокам пришлось бы выполнять большую физическую работу, но мне кажется, мы в спорте обязаны следить за собой. Если будет принято такое решение, действительно думаю, что у меня будет преимущество, а для остальных игроков – возможно, это станет большим приключением.

Отметим, первой соперницей Арины Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе станет победительница матча между японкой Химэно Сакацумэ и американской Алисией Паркс.