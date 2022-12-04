«На этих условиях мы можем договориться». Что делать Беларуси, если начнётся масштабная война?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Нас в первую очередь интересуют интересы, если можно так сказать, Республики Беларусь. Как таким государствам, как Беларусь, сегодня выстраивать свою внешнюю политику и как правильно себя вести, чтобы в этот период трансформации оставаться всегда сильным, чтобы с тобой считались?
Алексей Дзермант, политолог:
Нужно правильно оценивать текущий момент, в котором мы находимся. К сожалению, оценки крайне тревожны. Мы находимся на переднем фланге этой борьбы. Важно прежде всего отстоять безопасность страны, чтобы не было у противников на Западе хоть малейшего сомнения в том, что любое их нападение, диверсионный рейд, провокация будут встречать самый жесткий ответ. Это первое условие. Чтобы там понимали, что масштабная война в этом случае неизбежна. С этого начинаются все переговоры. Как только противник понимает, что ты силен, тогда тебя не будут атаковать, а попытаются договориться.
Алексей Дзермант:
Если мы договариваемся, то должны предъявить, что мы не просто изолированы кем-то. У нас есть свой блок, свои союзники – это ближайшее окружение, постсоветское пространство, поэтому придется поработать с союзниками, чтобы их сплотить в более дисциплинированный союз. Плюс союзники дальней дуги: Китай, Иран, возможно, Индия. В этой конфигурации, когда мы выстоим, покажем свою силу в виде блока с ближайшими союзниками и союзниками подальше, – на этих условиях мы можем договориться. А у нас в этой конфигурации свой голос и своя позиция.
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