«На этих условиях мы можем договориться». Что делать Беларуси, если начнётся масштабная война?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Нас в первую очередь интересуют интересы, если можно так сказать, Республики Беларусь. Как таким государствам, как Беларусь, сегодня выстраивать свою внешнюю политику и как правильно себя вести, чтобы в этот период трансформации оставаться всегда сильным, чтобы с тобой считались?