Новости по тегу #Ким Чен Ын

Александр Лукашенко стал третьим мировым лидером, который посетил Северную Корею.
«Просто несколькими кликами. Мировая электронная система денег начистую отберет и у людей, и у государств финансовый суверенитет. Они хотят прикарманить даже фискальные функции».
Вот нас называют агрессорами, соагрессорами, Путина, Батьку, Ким Чен Ына величают диктаторами. Но вы слышали когда-нибудь от них подобные речи? Кто-нибудь из них что-то произносил подобное? О зове крови, о карающем мече, о сокрушении не просто врагов, но целых народов?
Александр Лукашенко и Ким Чен Ын в рамках первого в истории официального визита Президента Беларуси в КНДР, подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. Этот документ станет фундаментом и для экономической прагматики в отношениях двух стран.
Открыть посольство и ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках – такие задачи поставил Александр Лукашенко по итогам официального визита в КНДР.
Инициативы направлены на развитие практического сотрудничества и укрепление двусторонних отношений.
Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос информагентства ТАСС.
Сухое молоко, мясная продукция уже заняли свою нишу. Теперь дело за наращиванием объемов.
Президент поделился своими впечатлениями во время визита.
В аэропорту белорусского лидера лично проводил Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын, что весьма наглядно подчеркивает высокий уровень внимания к визиту нашего Президента.
Александр Лукашенко назвал этот документ фундаментальным, подчеркнув, что в нем четко и открыто изложены цели и принципы взаимодействия, а также определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов.
Он подчеркнул, что стремление Беларуси и КНДР к формированию многополярного мира является подтверждением взаимного понимания.
09 октября 2026 07:26
09 октября 2026 07:26
09 октября 2026 07:24
09 октября 2026 07:22
09 октября 2026 07:21
09 октября 2026 07:20
09 октября 2026 06:56
09 октября 2026 06:54