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Новости по тегу #Ким Чен Ын

Лукашенко в КНДР: «Мы нужны друг другу». Как белорусов встречали в Пхеньяне
29 марта 2026 16:33

Лукашенко в КНДР: «Мы нужны друг другу». Как белорусов встречали в Пхеньяне

Пустовой: надо создавать свои наднациональные институты, иначе западные глобалисты смогут поработить нас всех
28 марта 2026 18:21

Пустовой: надо создавать свои наднациональные институты, иначе западные глобалисты смогут поработить нас всех

Азарёнок: КНДР, Беларусь, Иран не начинали ни одной войны. Запад же только и делает, что воюет
28 марта 2026 18:21

Азарёнок: КНДР, Беларусь, Иран не начинали ни одной войны. Запад же только и делает, что воюет

Историческая встреча Лукашенко и Ким Чен Ына! О чем договорились лидеры двух стран?
28 марта 2026 17:16

Историческая встреча Лукашенко и Ким Чен Ына! О чем договорились лидеры двух стран?

Организация визита в КНДР вышла далеко за рамки протокольных вещей – Рыженков
27 марта 2026 10:52

Организация визита в КНДР вышла далеко за рамки протокольных вещей – Рыженков

Президент Беларуси поставил ряд задач по итогам официального визита в КНДР
27 марта 2026 10:46

Президент Беларуси поставил ряд задач по итогам официального визита в КНДР

Лукашенко пригласил Ким Чен Ына посетить Беларусь
27 марта 2026 10:40

Лукашенко пригласил Ким Чен Ына посетить Беларусь

Беларусь планирует нарастить экспорт продукции в КНДР
26 марта 2026 18:02

Беларусь планирует нарастить экспорт продукции в КНДР

Лукашенко: КНДР ждет великое будущее. Подарки Ким Чен Ыну и итоги встречи
26 марта 2026 16:46

Лукашенко: КНДР ждет великое будущее. Подарки Ким Чен Ыну и итоги встречи

Официальный визит Лукашенко в КНДР завершился
26 марта 2026 13:37

Официальный визит Лукашенко в КНДР завершился

Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР
26 марта 2026 10:37

Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР

Ким Чен Ын на переговорах с Лукашенко выразил солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси
26 марта 2026 07:37

Ким Чен Ын на переговорах с Лукашенко выразил солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси