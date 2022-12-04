В ЕС ввели лимит стоимости на российскую нефть. Почему для Запада это может закончиться экономическим тупиком?

Инструментом в борьбе за однополярный мир выступают все новые экономические ограничения. 1 декабря в Евросоюзе договорились, что введут лимит на стоимость российской нефти, которая транспортируется по морю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ограничение начинает действовать с 5 декабря.

Цена составит 60 долларов за баррель. К лимиту присоединились все страны ЕС, кроме Венгрии, США, Канады, Австралии и Японии. Таким образом Вашингтон с союзниками хотят ограничить доходы Кремля от продажи нефти. На самом деле для Москвы все не так страшно, как малюют на Западе. Россия торговала топливом и по более низкой цене.

А вот заявления Путина о том, что Москва не будет поставлять топливо в страны, которые поддержали лимит, уже имеют последствия. Во-первых, из-за возможного дефицита могут подскочить мировые цены на нефть. Недостаток можно было бы компенсировать за счет резкого увеличения добычи, но ОПЕК+ – это организация, в которую входят основные мировые экспортеры нефти (и среди них партнеров США заметно мало) – 4 декабря подтвердили, что не будут пересматривать свои планы. Так, Запад рискует упереться в свой экономический полоток. А Россия намерена компенсировать рынки наращиванием экспорта в Азию.