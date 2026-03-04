В Минске приземлился второй вывозной борт из Дубая – на родину вернулись еще 283 белоруса

В Национальном аэропорту Минск успешно приземлился второй вывозной борт из Дубая. На родину вернулись еще 283 белоруса, среди них двое младенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо запланированного отдыха – тревога, неопределенность и ожидание вылета. Эти дни для туристов стали вынужденными каникулами вдали от дома. Как проходило возвращение и с какими эмоциями пассажиры ступили на родную землю? Наши корреспонденты встречали соотечественников. Более 7 часов в воздухе – и долгожданная посадка. Первые дни марта для этих людей прошли тревожно. Напряжение отпустило только в Минске.

Спасибо «Белавиа», которая очень оперативно на все отреагировала, большое спасибо нашему консулу, потому что сразу вышел на связь и спросил, нужна ли помощь. Борт из Дубая взял курс на Минск в 12 часов. Чтобы обойти сложный регион с неспокойным небом, пилоты проложили максимально безопасный, хоть и не самый короткий маршрут. Вместе с туристами на родину вернулась и наша коллега.

Алеся Иванова, корреспондент:

Я бы никогда не подумала, что мне придется такой волей случая работать корреспондентом в Дубае. Приходилось работать в спартанских условиях, так как у меня не было ни профессиональной камеры, ни микрофона. Все записывали мы с подругой на телефон. Спасибо большое туристам, которые делились с нашими телезрителями своими эмоциями, переживаниями о ситуации, которая сейчас происходит в Эмиратах. Напомним, первый вывозной рейс прибыл в белорусскую столицу минувшей ночью. На его борту были 189 человек. Все они должны были вернуться в Минск 28 февраля. Тогда из-за резкого обострения конфликта полеты временно приостановили. Но авиаперевозчик не бросил в беде. Пассажиров отмененных рейсов оперативно разместили в отелях и обеспечили питанием. Но как бы ни были комфортны гостиницы, главное желание было одно у всех – оказаться дома. Читайте здесь. Еще один борт накануне ночью прибыл в Минск из столицы Омана. Путешественникам так и не удалось насладиться отпуском на побережье Аравийского моря. Вместо отдыха – сутки в самолете. На пути в Салалу воздушное судно развернули и посадили в Маскате, после чего всех пассажиров отправили обратно в Беларусь.

Мы сутки провели в самолете с ребенком четырехмесячным. Настроение так себе.