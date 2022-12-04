Есть ли в мире сверхдержавы? Мнения политологов
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Сверхдержава все еще одна или уже ни одной?
Алексей Дзермант, политолог:
На мой взгляд, уже точно не единственная, хотя она возглавляет очень серьезный западный блок вместе с союзниками в Азии. И этот блок пытается удержать свою гегемонию, но это уже не получается ни в экономике, ни в военно-политической сфере. Поэтому это клонящийся к закату гегемон на фоне того, что возникли и растут новые сверхдержавы. То есть мы находимся в моменте перехода от однополярной модели к многополярной или более разнообразной.
Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, политолог (Россия):
Тут надо говорить, что или кого называть сверхдержавой. Это очень важно. То ли сверхдержава в экономическом отношении, то ли в военном отношении, то ли в военно-политическом отношении, в развитии человека, в свободе человека, в свободе слова и так далее. Поэтому здесь можно по-разному говорить, но одна из общепринятых сверхдержав – это США. Но есть и Китай, который в экономическом плане никак не уступает Соединенным Штатам, по доходам на душу населения даже превосходит их, по последним данным.
Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:
Думаю, что ключевой критерий для великой державы – это обладание силой, которая является большей, чем у всех остальных великих держав вместе взятых. Наверное, сегодня даже США нельзя назвать полноценной сверхдержавой. Без того широкого государственного блока, на который они опираются, самостоятельно не могут противостоять. Это невероятная ситуация, конечно, где мы все объединились бы против США, но если бы такое произошло, то сами бы Соединенные Штаты не справились. Поэтому, если очень строго подходить, то сегодня в мире ни одной сверхдержавы, хотя, конечно, США стоят к этому статусу намного ближе, чем любое другое государство в мире.
Надежда Сасс:
Давайте все-таки определимся с нашей дефиницией, чтобы нашим зрителям стало все ясно и понятно.
Сверхдержава – независимое государство с огромным культурным, политическим, экономическим и военным потенциалами, включая сверхмощный ядерный потенциал. Сверхдержава обладает превосходством над большинством других государств, которое позволяет ей осуществлять гегемонию не только в своем регионе, но и в самых отдаленных точках планеты.
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