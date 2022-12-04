Есть ли в мире сверхдержавы? Мнения политологов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Сверхдержава все еще одна или уже ни одной?

Алексей Дзермант, политолог:

На мой взгляд, уже точно не единственная, хотя она возглавляет очень серьезный западный блок вместе с союзниками в Азии. И этот блок пытается удержать свою гегемонию, но это уже не получается ни в экономике, ни в военно-политической сфере. Поэтому это клонящийся к закату гегемон на фоне того, что возникли и растут новые сверхдержавы. То есть мы находимся в моменте перехода от однополярной модели к многополярной или более разнообразной.

Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, политолог (Россия):

Тут надо говорить, что или кого называть сверхдержавой. Это очень важно. То ли сверхдержава в экономическом отношении, то ли в военном отношении, то ли в военно-политическом отношении, в развитии человека, в свободе человека, в свободе слова и так далее. Поэтому здесь можно по-разному говорить, но одна из общепринятых сверхдержав – это США. Но есть и Китай, который в экономическом плане никак не уступает Соединенным Штатам, по доходам на душу населения даже превосходит их, по последним данным.