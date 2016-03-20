Крушение Boeing 737 в Ростове-на-Дону: хроника трагедии

Новости России. Пассажирский самолет, следовавший из Дубая, потерпел крушение в аэропорту Ростова-на-Дону. На борту лайнера находились 62 человека, все пассажиры и члены экипажа погибли.

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