Перед ударом о землю пилот Boeing сказал диспетчеру «пока-пока»: расшифровка разговора

Новости России. Разговор пилотов Boeing с диспетчерами аэропорта не предвещал беды. Диалог был спокойным, без признаков внештатной ситуации, это становится понятно из расшифровки переговоров.

Перевод диалога опубликовал портал Международное консультативно-аналитическое агентство «Безопасность полетов».

Пилот: Есть какое-нибудь улучшение погоды?



Диспетчер: Sky Dubai 981, сейчас ветер 230 градусов, десять, порывы четырнадцать … в секунду, видимость … тысяч, э, поправка, шесть тысяч метров и ливневой дождь.



Пилот: Окей, спасибо большое, есть ли предупреждения о сдвиге ветра?

Позднее было принято решение о заходе на второй круг.

Пилот: Ухожу на второй круг, Sky Dubai 981.



Диспетчер: Sky Dubai 981, работайте с Ростовом Круг … запятая 2.



Пилот: 1212, пока-пока.



Напомним, трагедия в аэропорту Ростова-на-Дону произошла в ночь на субботу. Boeing 737 – 800 авиакомпании FlyDubai разбился, пытаясь зайти на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Около двух часов лайнер кружил над аэропортом, а потом рухнул рядом со взлетно-посадочной полосой, когда попытался приземлиться во второй раз.