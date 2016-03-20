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Перед ударом о землю пилот Boeing сказал диспетчеру «пока-пока»: расшифровка разговора

20 марта 2016 14:12
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Новости России. Разговор пилотов Boeing с диспетчерами аэропорта не предвещал беды. Диалог был спокойным, без признаков внештатной ситуации, это становится понятно из расшифровки переговоров.

Перевод диалога опубликовал портал Международное консультативно-аналитическое агентство «Безопасность полетов».

Пилот:  Есть какое-нибудь улучшение погоды?

Диспетчер: Sky Dubai 981, сейчас ветер 230 градусов, десять, порывы четырнадцать … в секунду, видимость … тысяч, э, поправка, шесть тысяч метров и ливневой дождь.

Пилот: Окей, спасибо большое, есть ли предупреждения о сдвиге ветра?

Позднее было принято решение о заходе на второй круг.

Пилот: Ухожу на второй круг, Sky Dubai 981.

Диспетчер: Sky Dubai 981, работайте с Ростовом Круг … запятая 2.

Пилот: 1212, пока-пока.

Напомним, трагедия в аэропорту Ростова-на-Дону произошла в ночь на субботу. Boeing 737 – 800 авиакомпании FlyDubai разбился, пытаясь зайти на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Около двух часов лайнер кружил над аэропортом, а потом рухнул рядом со взлетно-посадочной полосой, когда попытался приземлиться во второй раз. 

# Авиакатастрофа

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