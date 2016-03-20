В Ростовской области объявлен день траура по жертвам крушения Boeing

Новости России. В Ростовской области день траура по погибшим в авиакатастрофе. На правительственных зданиях приспущены государственные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди к зданию аэропорта всю ночь несли цветы. Около импровизированного мемориала прошла траурная церемония. Память погибших почтили минутой молчания. Катастрофа унесла жизни 62 человек.

Тем временем на месте крушения работы уже завершены. Чёрные ящики накануне были доставлены в Москву для их расшифровки. Самописцы имеют ряд повреждений. Однако специалисты надеются, что данные удастся извлечь.

Авиалайнер, летевший из Дубая, разбился в ночь на субботу недалеко от взлетно-посадочной полосы ростовского аэропорта.

Среди основных версий крушения называю техническую неисправность, сложные погодные условия и ошибку экипажа.