На месте крушения «Боинга» в Ростове-на-Дону обнаружены оба чёрных ящика: специалисты приступили к расшифровке

Новости России. На месте крушения пассажирского «Боинга-737» в Ростове-на-Дону обнаружены оба чёрных ящика. Они в хорошем состоянии, и специалисты уже приступили к их расшифровке.

Трагедия произошла 19 марта ночью. Момент крушения попал на одну из камер видеонаблюдения. Погибли 62 человека: 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Среди жертв, кроме граждан России, 12 иностранцев, в том числе из Индии, Узбекистана, Украины. Белорусов на борту не было.

Из-за плохой погоды с первой попытки приземлиться лайнеру не удалось. Самолёт пошёл на второй круг. И провёл в небе чуть более двух часов. За всё это время пилоты не сообщали о неполадках на борту. При новом заходе на посадку машина практически под прямым углом на большой скорости врезалась в землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Пучков, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

Продолжаем проведение поисково-спасательных работ. Я еще раз акцентирую, что в зоне чрезвычайной ситуации осуществляется комплексная поисково-спасательная операция. Работают все специалисты. Жесткий контроль и четкая организация выполнения всех поставленных задач.

Среди основных версий трагедии — плохие метеоусловия, техническая неисправность, а также ошибка пилотов. Несколько самолётов, которые должны были приземлиться в Ростове-на-Дону непосредственно перед рухнувшим «Боингом» ушли на запасные аэродромы. Сейчас в аэропорту работают специалисты: около 900 человек и около ста единиц техники.

Место крушения «Боинга» разделили на несколько участков: детали разлетелись на большую площадь. Фрагменты тел отправлены на опознание. С родственниками погибших работают психологи МЧС.

Глубокие соболезнования Владимиру Путину, всему российскому народу, родным и близким погибших выразил Александр Лукашенко.