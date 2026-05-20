Два МТК и 13 животноводческих объектов возведут в Стародорожском районе до 2028-го

В 2026 году в Минской области введут в эксплуатацию 15 новых МТК.

Два молочно-товарных комплекса и 13 животноводческих объектов возведут в Стародорожском районе за два года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новостройки появятся сразу в шести хозяйствах. Главная забота – телята. Для них построят 11 профилакториев почти на 2 тысячи голов. Одно такое здание уже возводят в сельхозпредприятии имени Скворцова и Майорова. Здесь поставят 150 телят. Для каждого – индивидуальный домик. А еще оборудуют «кухню» с молочным такси – специальной тележкой для кормления. Сдадут объект уже в июле.

Виктор Целогуз, директор сельхозпредприятия «ОАО имени Скворцова и Майорова»:

В моем хозяйстве планируется построить два профилактория по 150 голов и молочно-товарный комплекс на 1000 голов. Преследуем три основные задачи. Добиться стопроцентной сохранности молодняка. Улучшить его содержание, улучшить условия его содержания. Ну и одна из самых главных задач – облегчить труд наших животноводов.

Сейчас в районе работает 26 молочно-товарных комплексов. За последние три года производство молока выросло на 12 %. В 2025 году надоили почти 100 тысяч тонн.