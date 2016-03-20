Парламентские выборы в Казахстане: более 60% граждан уже сделали свой выбор

Новости Казахстана. В Казахстане выбирают парламент. Голосование началось в 7 утра. Открыты почти 10 тысяч избирательных участков, на которых могут проголосовать более 9 млн граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдатели отмечают высокую активность избирателей. По состоянию на 14 часов по местному времени уже проголосовали более 60-ти процентов жителей Казахстана.

Алексей Самосуев, член миссии наблюдателей СНГ (Беларусь):

Порядка 10-ти участков мы объехали. Что можно отметить? Очень четкая организация мероприятий со стороны местных властей. И, конечно же, заинтересованность казахстанских граждан принять участие.

В этом году выборы в Мажилис, нижнюю палату парламента, проходят досрочно. Их совместили с избранием местных органов власти. Основная причина этого чисто экономическая. По предварительным подсчетам, досрочное голосование поможет сэкономить госбюджету несколько миллионов долларов.

На экономику в основном сделали упор и партии, которые участвуют в выборах. Всего их 6. За ходом голосования наблюдают около тысячи наблюдателей из разных стран, в том числе из Беларуси.

Владимир Сенько, член мисси наблюдателей СНГ (Беларусь):

Участие в выборах достаточно активное. На данный момент оно не вызывает никаких сомнений и озабоченности у организаторов. Но нам кажется, что этот процесс проходит достаточно активно и в каком-то приподнятом настроении. Вы видите, как это все организовано и внутри, и вне.

Граждане Казахстана, находящиеся или проживающие в Беларуси, также смогут проголосовать на парламентских выборах в Мажилис. В Минске избирательный участок разместился в здании посольства, а в Бресте – в консульстве. В списках избирателей 301 человек. Большинство из них студенты, курсанты.