Сломанные судьбы: последние фото пассажиров «Боинга», разбившегося в аэропорту Ростова-на-Дону

Новости России. Трагедия, унесшая 62 жизни. Ночью 19 марта в Ростове-на-Дону при попытке посадки разбился пассажирский самолет. В числе погибших 42 россиянина и 16 иностранцев. За каждой строчкой в списке погибших – своя история. Их ждали дома, отдохнувшими и загорелыми.



Большинство пассажиров были туристами. Они возвращались из Объединенных Арабских Эмиратов. В Дубае кто-то из них проводил отпуск, кто-то праздновал знаменательную дату, кто-то вернулся в излюбленное место, чтобы в который раз среди русской зимы понежиться на солнце. Среди погибших – целые семьи.

Веремеевские Наталья и Виталий и их 6-летний сын Саша. «Наши Веремейчики», – так называют их друзья. Виталий и Наталья много путешествовали и активно занимались спортом. Сашенька очень хотел стать летчиком. «У него самолетов больше, чем машин дома. И папа Виталик всю жизнь был связан с авиацией», – с горечью вспоминают друзья.





Фото. Семья Веремеевских



Nati Yakovleva, подруга семьи:

У них такие планы... Наташенька самая мудрая жена, которая дорожит, ценит, уважает и оберегает своего мужа, понимает и принимает его, без желания «подточить» под себя... Сашенька всегда целует свою мамулю, потому что она самая лучшая и самая красивая. К тому же, Сашенька самый лучший советчик при выборе платья, он в этом знает толк. Вы всегда рядом, не в прошедшем времени.

Вместе с супругой из отпуска возвращался главный врач областной больницы Игорь Пакус. Его имя известно многим ростовчанам, здесь его называют врачом с большой буквы. Всю свою жизнь проработал хирургом. Благодаря его усилиям в городе были построены два диагностических центра – взрослый и детский. Пациенты удивлялись: как же он все успевает. Игорь Олегович находил время, чтобы преподавать, писать (его книга «Нескучные записки врача» удостоена литературной премии имени Михаила Булгакова), путешествовать. Вместе с женой воспитал двух сыновей, пошедших по стопам отца.





Фото. Игорь Пакус

Игорь Пакус (в интервью «Комсомольская правда – Ростов», июль 2015):

Я давно не лечу своими руками и являюсь дирижером многопрофильной больницы, куда приезжают самые тяжелые больные. И конечно, за годы работы много чего происходило. Есть истории, которые становятся поводом переоценить что-то в жизни. Ведь если ты своими руками реально спас чью-то жизнь и вдобавок еще она хорошо сложилась, наверное, это чего-то да стоит. А благодарность? Врачи ее, если честно, никогда не ждут. Мы просто делаем свою работу... Трагедия в аэропорту Ростова украла самые счастливые моменты жизни 5-летнего Кирюши Чистякова и его родителей. Его папа Олег в последние годы возглавлял «Центр пластической хирургии областной клинической больницы». А до этого 9 лет отработал в онкоинституте.



Фото. Олег и Виктория Чистяковы

«Хирург от Бога, прекрасный чуткий человек, который спас немало жизней», – таким его запомнили пациенты. По некоторым данным, 35-летняя супруга Олега Викторовича Виктория была беременна.





Фото. Дарья Копосова

Эта роскошная девушка в красном платье – Дарья Копосова. Ей 19 лет. Она обожала путешествовать. Франция, Греция, Эмираты – она мечтала объездить весь мир. Девушка восхищалась заморскими пейзажами и то, что видела, публиковала в своем Instagram. Лаконичные фотографии, без подписей, глядя на которые все понятно без слов. Подписчики следили за передвижениями Дарьи по миру и постоянно подмечали, как мастерски у нее получается делиться красотой тех мест, где бывает.



Фото Дарьи Копосовой

Анна Осипова и Валерий Гамов были женаты 9 лет. Их близкие признаются: такой любви не встречали даже в голливудских фильмах. Супруги никогда не ссорились и понимали друг друга с полуслова. Да и как конфликтовать, если Валерий Михайлович все переводил в шутку. Ему – 40, ей – 42, но каждую свободную минуту они старались проводить вместе. И, как рассказывают родственники, наслаждались обществом друг дружки, словно им по 16.





Фото. Анна Осипова и Валерий Гамов

Катастрофа оборвала удивительную историю любви. Александр Божко и его невеста Ольга Клименко в Дубаи провели свой первый отпуск. 21-летний Александр отправился в Эмираты по делам, решил, что между делами найдется время и на отдых – пригласил возлюбленную с собой.

Ольге Клименко через несколько дней исполнилось бы 20 лет. В ближайшее время Оля и Саша планировали пожениться и стать родителями. На страничке в социальности сети Оли осталась фраза, на которую она отвечала едва ли не каждый час: «И я тебя тоже...».





Фото. Александр Божко и Ольга Клименко

25-летняя Аня Сергеева 4 года назад уехала из Харькова в Ростов к любимому. Но отношения не заладились, молодые люди расстались. На родину девушка не вернулась, решила попробовать реализовать себя в индустрии красоты. В Дубаи она уехала полгода назад, работала там мастером маникюра. По словам близких друзей, зарабатывала неплохие деньги, каждый месяц помогала материально семье. Мама и младший брат ни в чем не нуждались. В социальных сетях появилось фото за подписью: «последнее фото в этом самолете». Судя по всему, девушка перед взлетом из ОАЭ успела отправить селфи подругам.



На фото Аня Сергеева

24-летняя Анна Андреева – дизайнер из Украины. Она создавала платья для маленьких принцесс. Работы молодого мастера сделали красивее и счастливее не одну девочку. В одной из записей к фотографии дубайского периода Аня обмолвилась, что в Эмиратах удалось решить вопрос, связанный с работой. На одном из последних фото Аня позирует на фоне водопада с прыгающими в бездну пловцами. Девушка отметила, что кадр сделан в самом крупном торгово-развлекательном центре The Dubai Mall.



Фото. Анна Андреева

Анна Андреева (запись на странице в социальной сети):

Небоскребы, они повсюду. Визитная карточка Дубаи, города, построенного на песках. А «Дубаи-молл» – это огонь! Глаза разбегаются! Мечта любой девушки.

Одной из бортпроводников была 28-летняя гражданка Кыргызстана. Жылдыз Насирдинова гордилась тем, что работает стюардессой в авиакомпании. Последние несколько лет она жила в Дубаи, в компании FlyDubai Жылдыз проработала 5 лет. Добрая, отзывчивая, веселая. Она мечтала создать семью, иногда, правда, сетовала: с таким графиком работы будущему мужу смириться будет непросто.





Фото. Жылдыз Насирдинова

Две лучшие подруги – 56-летняя Галина Болгова и 45-летняя Лариса Жеведь. У обеих – семьи, дети, любимая работа. Они любили и путешествовать, в Эмираты отправились буквально на 6 дней. Ближе к солнцу обычно уезжали большими компаниями. В этот раз полетели вдвоем. Друзья писали Галине и Ларисе «отдохните там за нас, у нас здесь снег, зима вернулась».



Фото. Галина Болгова

На страницах Ларисы Жеведь в социальных сетях – фотографии с любимыми. Каждый снимок она подписывала лаконично: «Мой муж», «Любимая работа», «День рождения любимой фирмы». Друзья вспоминают: Лариса очень любила жизнь. Всегда повторяла, что «жить надо не оглядываясь на прошлое, все лучшее только впереди».



Фото. Лариса Жеведь

В списке погибших супруга и дочь главы администрации Азовского района. Валерий Бевзюк подарил путевку жене к юбилею. Из-за работы составить ей компанию не смог. Чтобы мама не скучала одна, в Эмираты полетела младшая дочь Виктория. Ей было всего 27 лет. Девушка недавно вышла замуж, очень мечтала о детях. Сначала мечтала стать журналистом, моделью, в итоге нашла себя в финансах.



Фото. Виктория Бевзюк