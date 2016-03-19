Что произошло с «Боингом» в Ростове-на-Дону? Подробности авиакатастрофы

Новости России. Страшная новость пришла 19 марта рано утром из Ростова-на-Дону. Около 4-х утра при заходе на посадку разбился пассажирский «Боинг-737». Погибли все находившиеся на борту - 62 человека, среди них - четверо детей.

Специалисты рассматривают две основные версии случившегося — плохие погодные условия и ошибка пилота. Обнаруженные чёрные ящики сейчас расшифровывают специалисты.

Соболезнования Владимиру Путину, всему российскому народу, родным и близким погибших выразил Александр Лукашенко.

1 час 20 минут ночи. В аэропорту Ростова-на-Дону встречающие ждут своих родственников и друзей, возвращающихся из Дубая. Но в зоне прилёта в назначенное время никто не появился, и время ожидания невероятно растянулось. А после, в 3 часа 42 минуты, все услышали громкий взрыв.

Момент трагедии попал на одну из камер видеонаблюдения. По громкой связи о случившемся никто не сообщил. О том, что что-то не так, стало понятно, когда на взлётно-посадочной полосе послышались звуки сирен скорой помощи.

Очевидец:

С 2.20 не подавали никакой информации абсолютно. Только обещали, что «он садится, он садится. Заходит на посадку, заходит на посадку». По факту потом в 3.50 получилось так, что он разбился.

Из-за очень сильного ветра с первой попытки посадить лайнер пилоты не рискнули. Самолёт пошёл на второй круг. На графике видно, как он кружит в режиме ожидания. И при этом пилот не сообщал о каких-либо проблемах.

За чуть более чем два часа, которое судно провело в небе, оно несколько раз то набирало высоту, то снова пикетировало вниз. Вторая попытка приземлиться закончилась катастрофой. Машина практически под прямым углом на большой скорости врезалась в землю. Связь с пилотом пропала почти сразу после того, как диспетчер ростовского аэропорта дал разрешение на посадку самолёта.

Василий Голубев, губернатор Ростовской области:

Количество погибших также осталось прежним – 55 пассажиров и 7 членов экипажа.

В списке погибших 62 человека. Среди них — граждане России, Индии, Узбекистана, Украины. На место трагедии люди несут цветы и свечи. В аэропорту с родственниками жертв крушения работают психологи. Свою помощь в расследовании этой катастрофы уже предложили в авиакомпании Объединённых Арабских Эмиратов. Именно их самолёт выполнял этот последний рейс. Причём до вылета в Ростов-на-Дону лайнер поднимался в воздух 3 раза. И через час после приземления в России должен был вылететь обратно в Дубаи.

Гайс Аль-Гайс, генеральный директор авиакомпании «FlyDubai»:

Мы еще не знаем подробностей аварии, но мы работаем в тесном контакте с властями, чтобы установить причины произошедшего.

Место катастрофы сейчас напоминает кадры из фильма ужасов. Фрагменты тел, обломки лайнера, вещи пассажиров — всё это приходится собирать буквально по крупицам. На месте трагедии в несколько смен работают сотни человек и около ста единиц техники. Уже обнаружены и чёрные ящики. С ними сейчас работают специалисты. Также на опознание отправлены и фрагменты тел.

Владимир Пучков, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

В зоне чрезвычайной ситуации осуществляется комплексная поисково-спасательная операция. Работают все специалисты. Жесткий контроль.

Среди основных версий случившегося — плохие погодные условия и ошибка экипажа. Командир первый раз садился в Ростове-на-Дону. При этом в тот момент в районе лил проливной дождь и дул ветер до 70 км/ч. Несколько самолётов, которые должны были приземлиться непосредственно перед «Боингом» ушли на запасные аэродромы. Оперативники сейчас изымают лётную документацию и изучают действия всех служб аэропорта. Возбуждено уголовное дело. В связи с трагедией 20 и 21 марта в Ростовской области объявлены днями траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.