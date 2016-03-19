46 россиян и 16 иностранцев находились на борту разбившегося в Ростове Boeing 737-800

Новости России. На борту самолета находились 62 человека. Среди них – семь членов экипажа, а также четыре ребенка. В числе погибших 42 россиянина и 16 иностранцев.

В МЧС России проанализировали паспортные данные пассажиров трагического рейса.

Семь человек были украинцами, двое из Испании, еще двое из Индии, гражданин Кипра, гражданин Узбекистана, гражданин Киргизии, гражданин Колумбии и гражданин Сейшельских островов.

Напомним, самолет, летевший из Дубая безуспешно попытался зайти на посадку, после чего еще некоторое время кружил в зоне ожидания аэропорта. По версии начальника Южного регионального центра МЧС Игоря Одера, самолет зацепился крылом за взлетную полосу при повторном заходе на посадку.

Игорь Одер, начальник Южного регионального центра МЧС России («Интерфаксу»):

Самолет рассыпался на куски по всему полю, пожара не было. Он, очевидно, зацепился при повторном заходе на посадку за «взлетку», после чего произошел удар, его разбросало на куски по полю в пределах километра.