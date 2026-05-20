Могилевчанин с двумя поддельными водительскими удостоверениями избежал ответственности

У жителя Могилева обнаружены два поддельных водительских удостоверения Беларуси, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Поддельные документы обнаружены в ходе задержания мужчины за административное правонарушение. Оба водительских были на одно имя. Их оригинальность проверена судебными экспертами – документы фальшивые.

В результате проверки по базе данных выяснилось, что мужчина лишен права управления транспортным средством.

Мужчина сообщил правоохранителям, что приобрел «водительские удостоверения» в России, однако не пользовался ими, поэтому к ответственности он не привлечен.

Фото: официальный Telegram-канал ГКСЭ Беларуси