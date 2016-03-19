Выживших нет: В Ростове-на-Дону разбился пассажирский «Боинг»

Авиакатастрофа в аэропорту Ростова-на-Дону. «Боинг-737−800» авиакомпании FlyDubai разбился при заходе на посадку. Авиакатастрофа произошла, по предварительным данным, в 3.43 по московскому времени. Самолет ударился о землю в начале взлетно-посадочной полосы и развалился на части.

По предварительным данным, на борту находились 55 пассажиров, все они, а также семеро членов экипажа — всего 62 человека — погибли.

Лайнер совершал рейс FZ 981 Дубай — Ростов-на-Дону. Большинство погибших были жителями Ростовской области. Также, по предварительным данным, в лайнере были иностранцы. Как сообщает МЧС, личности 12 пассажиров-иностранцев, находившихся на борту, установлены. ГУ МЧС России по Ростовской области опубликовало списки погибших. Данные сейчас уточняются. На борту самолета было четверо детей.

Граждан Беларуси на борту разбившегося под Ростовом-на-Дону самолета не было.

«По полученной Посольством Беларуси в ОАЭ информации авиакомпании FlyDubai, граждан Беларуси на борту разбившегося под Ростовом самолета не было», - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Причиной трагедии могли стать плохие метеоусловия. В аэропорту Ростова-на-Дону в момент трагедии были сложные метеоусловия: дул сильный юго-западный ветер со скоростью 14 м/сек и порывами до 19 м/сек. Максимально зафиксированная на момент катастрофы скорость ветра составляла 22 м/сек. Шел слабый дождь, высота нижней границы облачности составляла 540 м, горизонтальная видимость - 6 км.

После неудачного первого захода на посадку самолет 2 часа 9 минут находился в зоне ожидания аэропорта Ростова-на-Дону, прежде чем совершить вторую попытку приземлиться, которая окончилась катастрофой.

Обломки самолета разбросаны по взлетно-посадочной полосе, при ударе о землю произошло возгорание. Поисково-спасательная работа продолжается, работает вся группировка сил общей численностью 700 человек и более 100 единиц техники.

Черные ящики на месте крушения Boeing уже найдены.

«Найдены черные ящики самолета, поэтому сегодня, наверное, уже примут решение, когда их будут расшифровывать, и уже после этого будет понятно, что случилось с самолетом: либо это ошибка пилота, либо погодные условия», - заявила в эфире телеканала «Россия 24» советник главы Минтранса Жанна Терехова.

В свою очередь источник в силовых структурах региона сообщил «Интерфаксу», что найден один из двух черных ящиков, поиски второго в настоящее время ведутся.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В связи с крушением самолета МЧС России открыло горячую линию: 8-800-775-17-17.