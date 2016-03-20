«Я одна выжившая»: опоздавшая на роковой рейс рассказала, как избежала смерти

Новости России. В самый последний момент на роковой рейс Дубаи – Ростов-на-Дону не успела 33-летняя Эльвира Исаева (в первом списке погибших значилась ее фамилия).

Сестра Эльвиры рассказала изданию «Комсомольская правда», что узнала о падении самолета, в котором должна была лететь ее сестра, в четыре часа утра. Спустя некоторое время девушка получила сообщение от сестры. «Я жива», – написала Эльвира.

После того, как сама Эльвира узнала о страшной трагедии, несколько часов не могла произнести ни слова.

Две недели назад Эльвира Исаева уехала отдыхать по путевке в Дубай. В последний день перед вылетом она пошла на день рождения к подруге. Девушки допоздна засиделись в кафе – Эльвира поздно вернулась в отель и опоздала на автобус, который должен был доставить всех отдыхающих в аэропорт.

Эльвира Исаева не знает, кого благодарить за свое спасение. На своей странице в социальной сети девушка опубликовала фотографию посадочного талона на рейс.