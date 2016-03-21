Новости России. Аэропорт российского Ростова-на-Дону после крушения «Боинга» готовится принимать самолеты. Взлетно-посадочная полоса восстановлена. Работы шли весь минувший вечер и всю ночь.

Тем временем специалистам межгосударственного авиационного комитета удалось скопировать данные параметрического регистратора разбившегося самолёта. Сообщается, что качество информации нормальное, самописец работал до самого столкновения с землей. А вот звуковой регистратор повреждён. Сейчас рассматриваются несколько версии крушения: сложные погодные условия и ошибка экипажа.

Напомню, пассажирский «Боинг», летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился в субботу утром при заходе на посадку. На борту находились 62 человека. Все они погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.