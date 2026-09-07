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Новости по тегу #Авиакатастрофа

Ровно 15 лет назад произошла авиакатастрофа с членами ярославского «Локомотива»
07 сентября 2026 19:10

Ровно 15 лет назад произошла авиакатастрофа с членами ярославского «Локомотива»

Число жертв в авиакатастрофе в Колумбии возросло до 66 человек
24 марта 2026 09:03

Число жертв в авиакатастрофе в Колумбии возросло до 66 человек

В Нью-Джерси в воздухе столкнулись два вертолёта
30 декабря 2025 05:51

В Нью-Джерси в воздухе столкнулись два вертолёта

Начальник Генштаба Ливии и его сопровождающие погибли в крушении самолёта
24 декабря 2025 07:47

Начальник Генштаба Ливии и его сопровождающие погибли в крушении самолёта

Экс-чемпион NASCAR Грег Биффл погиб вместе с семьёй в авиакатастрофе в США
19 декабря 2025 10:20

Экс-чемпион NASCAR Грег Биффл погиб вместе с семьёй в авиакатастрофе в США

В Малайзии спустя 11 лет возобновляют поиски пропавшего рейса МН370
04 декабря 2025 07:39

В Малайзии спустя 11 лет возобновляют поиски пропавшего рейса МН370

В США столкнулись два легкомоторных самолёта, есть жертвы
01 сентября 2025 13:29

В США столкнулись два легкомоторных самолёта, есть жертвы

Двое министров погибли в результате авиакатастрофы в Гане
06 августа 2025 19:53

Двое министров погибли в результате авиакатастрофы в Гане

В Амурской области разбился пассажирский самолёт Ан-24
24 июля 2025 10:37

В Амурской области разбился пассажирский самолёт Ан-24

В Индии почти завершили извлечение тел погибших на месте крушения самолёта
12 июня 2025 19:54

В Индии почти завершили извлечение тел погибших на месте крушения самолёта

В Таиланде небольшой самолёт упал в море – 6 человек погибли
25 апреля 2025 08:09

В Таиланде небольшой самолёт упал в море – 6 человек погибли

В аэропорту Флориды загорелся самолёт
22 апреля 2025 07:24

В аэропорту Флориды загорелся самолёт