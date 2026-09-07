Новости по тегу #Авиакатастрофа

Утром 7 сентября руководство минского «Динамо» и Федерации хоккея, а также игроки клуба и команды Президента почтили память.
По данным последних сообщений, погибли по меньшей мере 66 человек. Ранее сообщалось о 34 погибших.
Один человек погиб и еще один получил ранения.
Связь с самолетом пропала через 40 минут после вылета. Позже турецкие власти сообщили, что обломки обнаружены в районе деревни под Анкарой.
Самолет Cessna C550 потерпел крушение при попытке совершить посадку в аэропорту Стейтсвилла.
Специалисты проведут 55-дневное обследование дна Индийского океана с использованием глубоководных роботов.
Погиб 1 человек.
В результате крушения вертолета на юге страны погибли шесть человек, среди них были министры обороны и окружающей среды.
На борту находились около 50 человек. По предварительным данным, все они погибли.
Погибших доставляют в местную государственную больницу для опознания.
Воздушное судно рухнуло в море в нескольких метрах от пляжа на глазах многочисленных отдыхающих.
Там при выезде на взлетную полосу у авиалайнера загорелся двигатель.
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