Крушение Boeing в Ростове-на-Дону: названы три версии трагедии

Новости России. В Ростове-на-Дону потерпел крушение пассажирский «Боинг-737». На его борту находились 62 человека. Все они погибли. Это 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Среди жертв 12 иностранцев. Остальные — жители Ростовской области и соседних регионов. Белорусов на борту не было.

Глубокие соболезнования Владимиру Путину, всему российскому народу, родным и близким погибших выразил Александр Лукашенко.

Боинг авиакомпании Объединённых Арабских Эмиратов следовал рейсом из Дубая. Момент катастрофы запечатлела одна из камер видеонаблюдения. Из-за плохой погоды с первой попытки приземлиться не удалось. По некоторым данным, около двух часов самолёт кружил над аэропортом. При новом заходе на посадку лайнер хвостовой частью задел взлётно-посадочную полосу, загорелся и рухнул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Голубев, губернатор Ростовской области:

Версия, причина катастрофы никак не изменилась — плохие погодные условия. Количество погибших также осталось прежним – 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Сейчас работают соответствующие структуры по исследованию места падения.

Гайс Аль-Гайс, генеральный директор авиакомпании «FlyDubai»:

Мы приносим глубочайшие соболезнования семьям пассажиров и экипажа. Все сотрудники нашей авиакомпании до сих пор в шоке от произошедшего, наши сердца сейчас с родными и близкими тех, кто погиб. Мы еще не знаем подробностей аварии, но мы работаем в тесном контакте с властями, чтобы установить причины произошедшего.

Кроме неблагоприятных условий погоды, среди версий крушения — техническая неисправность, а также ошибка пилотов. Теракт в качестве причины трагедии пока не рассматривается.

На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты. Чёрные ящики пока не найдены. Родственников жертв катастрофы, которые находятся в аэропорту, поддерживают психологи. Воздушная гавань Ростова-на-Дону закрыта до завтрашнего дня.