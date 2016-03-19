В Сети появилось видео падения самолета в Ростове-на-Дону

Новости России. В Сети появилось видео падения самолета Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в аэропорту Ростова-на-Дону.

На кадрах видно, как самолет врезается в землю, после чего начинается пожар.

Напомним, пассажирский самолет, следовавший из Дубая, потерпел крушение в условиях плохой видимости левее в 50-100 метрах взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера находились 62 человека, все пассажиры и члены экипажа погибли.



Кроме неблагоприятных условий погоды, среди версий крушения – техническая неисправность, а также ошибка пилотов. Теракт в качестве причины трагедии пока не рассматривается.