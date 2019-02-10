Важная победа над самим собой. Хронология спортивного праздника «Минская лыжня – 2019»

Новости Беларуси. 9 февраля в столичном микрорайоне Веснянка состоялась «Минская лыжня – 2019», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Семь стартов, более 5000 участников. Здесь и высшие должностные лица, и журналисты, и спортсмены, и студенты. Участие в эстафетной гонке 4х3 км принял Президент. Квартет главы государства стал лучшим.

Участие в «Минской лыжне» Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино стало настоящим сюрпризом для болельщиков и праздником для самих биатлонисток, которые на этот раз были конкурентками. Дарья усилила команду главы государства, а Надежда – Совмина. Домрачева об участии в команде Президента на «Минской лыжне»: «Волнительно представлять такую команду» Надежда Скардино: «Давно не стреляла так с ходу» Первая эстафетная гонка стала, пожалуй, самой масштабной за историю «Минской лыжни» – на старте 20 команд.

Уже на первом огневом рубеже стало очевидно, кто же всерьез претендует на главный трофей. Безупречно стреляли и передавали эстафету коллегам по квартету Надежда Скардино и первый номер команды Президента Светлана Коношенко.

Дарья Домрачева с первых секунд на дистанции не оставила шансов преследователям, показав по-настоящему чемпионскую скорость, а Николай Лукашенко, который бежал на третьем этапе от команды номер один, значительно увеличил отрыв.





Потому на самый ответственный этап эстафеты – заключительный – Александр Лукашенко отправился первым. Закрыл все мишени и показал исключительно быстрый ход на лыжне. Приближался к победному финишу глава государства под овации более 3000 зрителей с заметным преимуществом (участники некоторых команд отставали от лидера на два этапа).

Пьедестал почета команда-победитель разделила с дружиной правительства (они стали третьими), а команда Гродненского исполкома завоевала серебро.

Своей деревянной, но от этого не менее ценной медали, радовались пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, Дарья Шманай, Павел Белый и Дмитрий Басков – а вместе команда «Олимпик».

Чтобы этот полезный зимний вид спорта стал еще доступнее и привлекательнее для белорусов, к следующей зиме в нашей стране появятся лыжи отечественного производства. Подойдут они практически всем участникам «Минской лыжни», то есть любителям. Для профессионалов же будут по-прежнему закупать самые лучшие зарубежные аналоги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо лыжи для того, чтобы подготовить спортсмена. А подготовив его, тем более великого – как наши девчонки Дашка и Надя – мы им купим и тысячу пар, и выберем лучшие. Только главное, чтобы они бегали и не позорили страну. Как наши биатлонисты выступают в этом году, вы видите. Это позор! Такого позора еще не было. Ну, я сказал Даше и Наде – надо возвращаться обратно.