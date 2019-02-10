Важная победа над самим собой. Хронология спортивного праздника «Минская лыжня – 2019»
Новости Беларуси. 9 февраля в столичном микрорайоне Веснянка состоялась «Минская лыжня – 2019», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Семь стартов, более 5000 участников. Здесь и высшие должностные лица, и журналисты, и спортсмены, и студенты. Участие в эстафетной гонке 4х3 км принял Президент. Квартет главы государства стал лучшим.
Участие в «Минской лыжне» Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино стало настоящим сюрпризом для болельщиков и праздником для самих биатлонисток, которые на этот раз были конкурентками. Дарья усилила команду главы государства, а Надежда – Совмина.
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Первая эстафетная гонка стала, пожалуй, самой масштабной за историю «Минской лыжни» – на старте 20 команд.
Уже на первом огневом рубеже стало очевидно, кто же всерьез претендует на главный трофей. Безупречно стреляли и передавали эстафету коллегам по квартету Надежда Скардино и первый номер команды Президента Светлана Коношенко.
Дарья Домрачева с первых секунд на дистанции не оставила шансов преследователям, показав по-настоящему чемпионскую скорость, а Николай Лукашенко, который бежал на третьем этапе от команды номер один, значительно увеличил отрыв.
Потому на самый ответственный этап эстафеты – заключительный – Александр Лукашенко отправился первым. Закрыл все мишени и показал исключительно быстрый ход на лыжне. Приближался к победному финишу глава государства под овации более 3000 зрителей с заметным преимуществом (участники некоторых команд отставали от лидера на два этапа).
Пьедестал почета команда-победитель разделила с дружиной правительства (они стали третьими), а команда Гродненского исполкома завоевала серебро.
Своей деревянной, но от этого не менее ценной медали, радовались пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, Дарья Шманай, Павел Белый и Дмитрий Басков – а вместе команда «Олимпик».
А вот еще одна дружина с оригинальным названием «Дети отца Федора», объединенная больше духовными интересами, таким высоким спортивным результатом хоть и не может похвастаться, но главной цели достигла.
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Вообще многие из тех, кто не оказался в числе призеров гонки, все равно чувствовали себя победителями.
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Директор нашего телеканала Игорь Луцкий, представляющий команду журналистов президентского пула, на заключительном этапе продемонстрировал отличную стрельбу.
Но общий результат дебютантов, несмотря на то, что политические обозреватели в преддверии гонки сменили свой график, оставляет желать лучшего. Это чуть позже справедливо отметил Александр Лукашенко. Пояснив, что в спорте самое главное – системный подход.
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Чтобы этот полезный зимний вид спорта стал еще доступнее и привлекательнее для белорусов, к следующей зиме в нашей стране появятся лыжи отечественного производства.
Подойдут они практически всем участникам «Минской лыжни», то есть любителям. Для профессионалов же будут по-прежнему закупать самые лучшие зарубежные аналоги.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо лыжи для того, чтобы подготовить спортсмена. А подготовив его, тем более великого – как наши девчонки Дашка и Надя – мы им купим и тысячу пар, и выберем лучшие. Только главное, чтобы они бегали и не позорили страну. Как наши биатлонисты выступают в этом году, вы видите. Это позор! Такого позора еще не было.
Ну, я сказал Даше и Наде – надо возвращаться обратно.
Дарья Домрачева и Надежда Скардино, может, и вернутся в большой спорт, но совсем скоро действительно снова посоперничают на одной трассе. В феврале Раубичи примут традиционную «Гонку легенд» и чемпионат Европы по биатлону. Беларусь становится синонимом спортивных успехов: мы блистательно проводим первенства мирового уровня, и это неоценимый вклад в имидж нашей страны.
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Большие победы в масштабах страны или в жизни отдельно взятого человека, как известно, складываются из регулярных маленьких, но от этого не менее важных побед над самим собой. Как минимум одну такую в эти выходные совершил каждый из участников «Минской лыжни», вне зависимости от строчки в итоговом протоколе.