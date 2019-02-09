От именитых спортсменов до парламентариев и певцов. «Минская лыжня» собрала несколько тысяч участников

Новости Беларуси. Предстартовое волнение. Это болельщики могут прийти аккурат к самому интересному. Спортсмены собрались задолго до гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Номера получили, впечатлениями от лыжных тренировок (для кого-то первых в жизни) поделились. Заодно к соперникам присмотрелись. На «Минской лыжне», как на звездном параде, кого только не встретишь.

В 2019 году состав действительно уникальный. Среди нынешних участников, например, отыскали команду «Дети отца Федора». Откуда такое название, рассказал бизнесмен Александр Мошенский (читайте по ссылке ниже). «Гонка классная, стрельба, драйв»: эмоции участников «Минской лыжни» – в репортаже СТВ Сам отец Федор Повный признался – его задача максимум не сделать ни одного промаха. В армии служил, так что навыки соответствующие имеются.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска, участник «Минской лыжни-2019»:

Я ведь много лет не стоял на лыжах и получаю огромную радость, что просто стою. Я не буду соревноваться с Дашей Домрачевой, она корифей в этих вопросах. А вот получить участие от езды, от участия в этом празднике, от того, что тебя тоже пригласили – это замечательно. Домрачева об участии в команде Президента на «Минской лыжне»: «Волнительно представлять такую команду» И что любопытно, с бывшей подругой по команде, Надеждой Скардино, Даше на сей раз придется конкурировать.

Надя усилила команду Совмина. Пообещала в поддавки не играть, фору любителям не давать. Что поделать, наши прославленные биатлонистки вполсилы состязаться не привыкли.

Надежда Скардино, олимпийская чемпионка, участник «Минской лыжни-2019»:

Есть волнение, потому что я давно не стреляла так с ходу. Иногда стреляла, только спокойно.

Это потрясающе, я уже забыла, что такое биатлонные соревнования. Очень рада здесь быть, потому что соревнования для меня всегда были радостью и праздником.

Может, кто-то и испугался конкуренции с олимпийскими чемпионками, но виду не подал. Лыжи до старта в сторону никто не отставил. Тем более готовились, как могли. Эта команда ехала аж из Могилева, лыжня хоть и «Минская», но заразила зимним видом спорта всю страну. И тем более, в каждой команде нашлось по одному мастеру спорта.

Владимир Книга, председатель кличевского районного Совета депутатов, участник «Минской лыжни-2019»:

Привезли команду, найдемся что боеспособную, которая способна будет навязать борьбу сильнейшим лыжникам. Тем более в нашем составе Ирина Тананайко, и сами надеемся не подкачать. А готовил нас Сергей Новиков, наш серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере.

Перед стартом нельзя так говорить, все команды равны и дистанция покажет, кто сильнее, но будем стараться. И номер 13-й на груди, говорят, он приносит удачу.

На борьбу нацелены все. И, кстати, традиционно свою маленькую победу и символическую медаль на финише получает каждый участник. Но для призеров подготовили особые награды. Вот они, ждут своих обладателей. Политические обозреватели на лыжах — еще один дебют «Минской лыжни». Итак, старт. Два десятка команд. Биатлон. Эстафета. Самая интересная гонка дня. «Минская лыжня», как олимпийские игры, сколько бы раз не проводились, заезженным сценарий не бывает. Фавориты, может, и очевидны, но без сюрпризов не обходится. И наблюдать все равно интересно...

Самое интересное в биатлоне – огневые рубежи. Стрельбище оборудовали, как в профессиональных гонках. «Все будут бежать на среднем уровне». Президент об участии пула в «Минской лыжне» в 2020 году Лидеры определились сразу. И если кто-то подумал, что всю работу за свою команду сделает четырехкратная олимпийская чемпионка, то отнюдь. Прекрасную форму продемонстрировали все члены президентской команды. В ней выступали также Светлана Коношенко и Николай Лукашенко.

Александру Лукашенко достался последний этап. О том, что лыжи не меньшая страсть Президента, чем коньки, хорошо известно. В общем, когда Президент обгонял круговых, никто не удивлялся. И уж тем более журналисты пула.

С первым местом определились. Серебро вырвали представители Гродненского облисполкома. Тройку призеров замкнули совминовцы. К бронзе привел их вице-премьер Игорь Петришенко. Деревянная медаль у команды «Олимпик».

Правда, в этой гонке вряд ли стоит называть четвертое место самым обидным. Хотя бы потому что обидных мест в ней вовсе нет. Так вот четвертым пришел к финишу квартет, в котором выступали пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, Дарья Шманай, Павел Белый и Дмитрий Басков.

Искуи Абалян выступать привыкла в другом амплуа. А еще привыкла к другой винтовке, перестроиться было сложно, так что первый огневой рубеж у певицы вышел комом.

Искуи Абалян, заслуженная артистка Республики Беларусь, участник «Минской лыжни-2019»:

Только один раз попала, и из-за этого 4 штрафных. То есть я пробежала то, что надо и еще плюс 4 штрафных. Но я поняла, что если у меня будет второй раз 4 штрафных, я не вынесу. Поэтому собралась. И во второй раз было 5 из 5. Конечно, я расстроена, что не дала ребятам возможность, быть может, реализоваться. По времени их подвела. Но зато второй раз я обошлась без штрафных кругов.

На финише новоиспеченные биатлонисты вне зависимости от результатов находили, чем гордиться. Генеральный директор телеканала СТВ, кстати, показал себя отличным стрелком. Лишь один промах.

Алена Сырова, корреспондент ЗАО «СТВ»:

Настроение хорошее, несмотря на то, что потеряла лыжу. У меня первый номер на випе, и потеряла лыжу на первом огневом рубеже. Ну ничего. Вроде как на трассе нагнали. Главное, что мы не последние. «К нам относятся, как к профессионалам»: «Мисс Беларусь-2018» рассказала об участии в «Минской лыжне» Белорусские красавицы не стали ждать следующего года, уже сменили каблуки на лыжи.

Татьяна Погостьева, участник «Минской лыжни-2019»:

Стрельба, слава Богу, прошла легко, но бежать в гору было, конечно, сложновато. Особенно, когда видишь, что тебя догоняют соперники. На финише, как бы это странно ни звучало, было легче.