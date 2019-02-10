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Победители соревнований «Снежный снайпер» получили награды из рук олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой

10 февраля 2019 14:42
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Новости Беларуси. Команда Минска стала триумфатором соревнований среди юных биатлонистов «Снежный снайпер»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Победители соревнований «Снежный снайпер» получили награды из рук олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой-1

Победители соревнований «Снежный снайпер» получили награды из рук олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой-3

В Раубичах завершился решающий этап состязаний. Он стартовал 8 февраля спринтерскими гонками, а 10 февраля продолжился смешанными эстафетами.

Домрачева об участии в команде Президента на «Минской лыжне»: «Волнительно представлять такую команду»

В итоге во всех возрастных группах – младшей, средней и старшей – победу праздновали стреляющие лыжники из столицы.

Победители соревнований «Снежный снайпер» получили награды из рук олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой-6

Отдельным подарком для будущих звёзд отечественного биатлона стало то, что заслуженные награды они получили из рук четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой.

Победители соревнований «Снежный снайпер» получили награды из рук олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой-9

Милана Дорожко, участник соревнований «Снежный снайпер»:
Очень сильно люблю биатлон. Уже 4-й год занимаюсь этим. На республике – второй год на биатлоне. Все нравится, хочется подольше здесь побыть, остаться.

Победители соревнований «Снежный снайпер» получили награды из рук олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой-12

Николай Демко, судья оревнований «Снежный снайпер»:
О всех соревнованиях сложно судить, если они хорошо организованы. Поэтому здесь организация на высшем уровне и никакого труда не составляет. Но детям только нужно немножко помогать. Здесь они попадают в такой европейский уровень проведения соревнований.

Победители соревнований «Снежный снайпер» получили награды из рук олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой-15

Биатлон – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. Поэтому не удивительно, что более чем за 10-летнюю историю турнир «Снежный снайпер» превратился в настоящий национальный спортивный праздник и школу для будущей смены наших олимпийцев.

# Биатлон # Фотофакт

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