Домрачева об участии в команде Президента на «Минской лыжне»: «Волнительно представлять такую команду»

Новости Беларуси. На «Минской лыжне», как на звездном параде, кого только не встретишь. Да, Дарья Домрачева тоже на старте. В команде Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка, участник «Минской лыжни-2019»:

Настрой, конечно, боевой и немножко волнительно представлять такую команду. Трасса, хоть дистанция небольшая, но очень рабочий круг, где нет участков с возможностью отдохнуть. Это равнина плюс пологий подъем. Всю дистанцию нужно работать на максимуме.