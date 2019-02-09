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Домрачева об участии в команде Президента на «Минской лыжне»: «Волнительно представлять такую команду»

09 февраля 2019 19:02
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Новости Беларуси. На «Минской лыжне», как на звездном параде, кого только не встретишь. Да, Дарья Домрачева тоже на старте. В команде Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Домрачева об участии в команде Президента на «Минской лыжне»: «Волнительно представлять такую команду»-1

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка, участник «Минской лыжни-2019»:
Настрой, конечно, боевой и немножко волнительно представлять такую команду.

Трасса, хоть дистанция небольшая, но очень рабочий круг, где нет участков с возможностью отдохнуть. Это равнина плюс пологий подъем. Всю дистанцию нужно работать на максимуме.

Домрачева об участии в команде Президента на «Минской лыжне»: «Волнительно представлять такую команду»-4

Так как это эстафета, это вдвойне ответственно, потому что ты представляешь не только себя, но и команду.

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# Минская лыжня # Дарья Домрачева # Фотофакт

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