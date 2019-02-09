Александр Лукашенко: в Беларуси к следующей зиме наладят производство хороших отечественных лыж

Новости Беларуси. Во время спортивного мероприятия «Минская лыжня – 2019» глава государства пообщался с журналистами. Президент призвал активнее заниматься спортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во время спортивного мероприятия «Минская лыжня – 2019» глава государства пообщался с журналистами. Президент призвал активнее заниматься спортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы приобщаться к спорту было проще, уже к следующей зиме в Беларуси наладят производство отечественных лыж. Они подойдут для любителей и подготовки атлетов. Для профессионалов топ-уровня будут закупать экипировку основных мировых производителей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вам обещаю, что у нас будут хорошие лыжи. Конечно, для такого уровня, как Даша Домрачева или Надя Скардино, мы будем выбирать из сотен пар ведущих лыжных фирм одни лыжи.
В этом году я попросил летом, чтобы под меня сделал «Фишер» лыжи. Они сделали. Одни сделали, потом кто-то еще вторые. И сегодня я вышел на этих «Фишерах». Они не идут. Пришлось взять «Россиньолы». Я редко на них бегаю вообще.
Поэтому лыжи не так просто создать и дотянуться до самой верхотуры. Я такую задачу перед специалистами не ставлю. Нам надо лыжи для того, чтобы подготовить спортсмена. А подготовив его, тем более великого – как наши девчонки Дашка и Надя – мы им купим и тысячу пар, и выберем лучшие. Только главное, чтобы они бегали.
К следующей зиме мы будем иметь хорошие лыжи. Ботинки сделали, палки сделали – все сделали.
«Марко» мне передали ботинки – отличные. Держат хорошо лыжи. Молодцы! Лыжи для начинающих есть. Но нам нужны средние и чуть выше среднего уровня, чтобы подготовить спортсменов. Мы эти лыжи сделаем. А пока закупили – недорогие, то, что мы не можем делать. 13 тысяч пар. Уже обеспечили всех.
Но беда еще в том, если так честно сказать, лыжи дай, скажи, что это хорошо, а потом еще за руку тащи на трассу. Что за родители, я не понимаю?! Детей надо обязательно воспитывать в этом плане. Меньше болеть будут. Поэтому сейчас устроим соревнования по школам, по вузам, и спросим с ректора и преподавателей, директоров школ: почему они не тащат на трассу, на лыжню детишек?
Развитие спорта и проведение в стране крупных международных соревнований приносит дивиденды. Речь идет не только о финансовой окупаемости, но и о формировании имиджа Беларуси. Как пример глава государства привел чемпионат Европы по фигурному катанию, предстоящие II Европейские игры и легкоатлетический матч между командами США и Европы.
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