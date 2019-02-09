Александр Лукашенко: в Беларуси к следующей зиме наладят производство хороших отечественных лыж

Новости Беларуси. Во время спортивного мероприятия «Минская лыжня – 2019» глава государства пообщался с журналистами. Президент призвал активнее заниматься спортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы приобщаться к спорту было проще, уже к следующей зиме в Беларуси наладят производство отечественных лыж. Они подойдут для любителей и подготовки атлетов. Для профессионалов топ-уровня будут закупать экипировку основных мировых производителей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам обещаю, что у нас будут хорошие лыжи. Конечно, для такого уровня, как Даша Домрачева или Надя Скардино, мы будем выбирать из сотен пар ведущих лыжных фирм одни лыжи.

В этом году я попросил летом, чтобы под меня сделал «Фишер» лыжи. Они сделали. Одни сделали, потом кто-то еще вторые. И сегодня я вышел на этих «Фишерах». Они не идут. Пришлось взять «Россиньолы». Я редко на них бегаю вообще.



Поэтому лыжи не так просто создать и дотянуться до самой верхотуры. Я такую задачу перед специалистами не ставлю. Нам надо лыжи для того, чтобы подготовить спортсмена. А подготовив его, тем более великого – как наши девчонки Дашка и Надя – мы им купим и тысячу пар, и выберем лучшие. Только главное, чтобы они бегали.

К следующей зиме мы будем иметь хорошие лыжи. Ботинки сделали, палки сделали – все сделали.