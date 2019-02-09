«Все будут бежать на среднем уровне». Президент об участии пула в «Минской лыжне» в 2020 году

Новости Беларуси. После старта в «Минской лыжне» Президент подошел к журналистам уже с медалью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После церемонии награждения еще раз подчеркнул, что для него самого спорт и лыжи в частности – привычное времяпрепровождение. Приобщает к здоровому образу жизни и всех остальных. Хороший пример должен быть заразительным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное – люди попробовали первый раз, что такое зима и спортивные лыжные соревнования. Выйдут в следующий раз. Ну, а президентский пул...Так я всех сейчас под контроль возьму, все будут бежать в будущем году на среднем уровне. Я вам обещаю (подробнее здесь).

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