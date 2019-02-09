Прямой эфир

«Все будут бежать на среднем уровне». Президент об участии пула в «Минской лыжне» в 2020 году

09 февраля 2019 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. После старта в «Минской лыжне» Президент подошел к журналистам уже с медалью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все будут бежать на среднем уровне». Президент об участии пула в «Минской лыжне» в 2020 году-1

После церемонии награждения еще раз подчеркнул, что для него самого спорт и лыжи в частности – привычное времяпрепровождение. Приобщает к здоровому образу жизни и всех остальных. Хороший пример должен быть заразительным.

«Все будут бежать на среднем уровне». Президент об участии пула в «Минской лыжне» в 2020 году-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное – люди попробовали первый раз, что такое зима и спортивные лыжные соревнования. Выйдут в следующий раз. Ну, а президентский пул...Так я всех сейчас под контроль возьму, все будут бежать в будущем году на среднем уровне. Я вам обещаю (подробнее здесь).

«Я с детства на лыжах бегаю». Александр Лукашенко на «Минской лыжне»

«Приехали в Беларусь, посмотрели и ахнули» – Президент о формировании имиджа страны

# Минская лыжня # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Активных болельщиков «Снежного снайпера» наградили экскурсией в Брестскую крепость
09 февраля 2019 17:19

Активных болельщиков «Снежного снайпера» наградили экскурсией в Брестскую крепость

Корреспондент СТВ о «Минской лыжне»: «В следующем году мы будем точно готовы дать бой»
09 февраля 2019 15:16

Корреспондент СТВ о «Минской лыжне»: «В следующем году мы будем точно готовы дать бой»

«Я с детства на лыжах бегаю». Александр Лукашенко на «Минской лыжне»
09 февраля 2019 14:36

«Я с детства на лыжах бегаю». Александр Лукашенко на «Минской лыжне»