«Я с детства на лыжах бегаю». Александр Лукашенко на «Минской лыжне»

Александр Лукашенко рассказал, что с детства стоит на лыжах, а для участия в это спортивном мероприятии даже скорректировал расписание своих тренировок.

Новости Беларуси. Во время «Минской лыжни» с журналистами пообщался глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я с детства на лыжах бегаю, люблю лыжи. А сейчас я просто обязан это делать, чтобы другие следом бегали. Поэтому нет, ничего не менял. Ну да, хоккей отменили в последние две недели и занимались только лыжами.

Поэтому бегайте на лыжах. Это я говорю не как Президент, а как обычный человек, который бегает с детства. Эффективнее лыж, особенно для девчонок, нет ничего. Это красота, это здоровье, это работа всех органов, всех частей тела. На лыжах ни одна мышца, которая есть у человека, не отдыхает.

Лыжи – это великое дело. Особенно для детей. Научитесь вы – будут бегать и ваши дети.

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