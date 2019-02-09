«К нам относятся, как к профессионалам»: «Мисс Беларусь-2018» рассказала об участии в «Минской лыжне»

Новости Беларуси. 9 февраля в Минске проходит масштабный зимний праздник. «Минская лыжня» объединила несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 9 февраля в Минске проходит масштабный зимний праздник. «Минская лыжня» объединила несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая зрелищная и, безусловно, самая красивая гонка – это масс-старт среди женщин. Встали на лыжи и взялись за спортивное ружье больше 20 участниц.
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Среди которых и «Мисс Беларусь–2018» Мария Василевич. Как призналась красавица, биатлон, как и красота, требует жертв и хорошей физической подготовки.
Мария Василевич, «Мисс Беларусь – 2018»:
Настроение боевое и очень приятна поддержка болельщиков. Здесь такая настоящая спортивная атмосфера, и к нам относятся, как к профессионалам. Несмотря на то, что мы с девчонками совсем недавно встали на лыжи, нам, конечно, боязно, страшно. Но те мне менее, мы будем стараться.
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