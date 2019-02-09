«К нам относятся, как к профессионалам»: «Мисс Беларусь-2018» рассказала об участии в «Минской лыжне»

Новости Беларуси. 9 февраля в Минске проходит масштабный зимний праздник. «Минская лыжня» объединила несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая зрелищная и, безусловно, самая красивая гонка – это масс-старт среди женщин. Встали на лыжи и взялись за спортивное ружье больше 20 участниц.

«Гонка классная, стрельба, драйв»: эмоции участников «Минской лыжни» – в репортаже СТВ

Среди которых и «Мисс Беларусь–2018» Мария Василевич. Как призналась красавица, биатлон, как и красота, требует жертв и хорошей физической подготовки.