«До сих пор немножечко не верится». Александру Романовскую встречали бурными овациями и цветами в аэропорту «Минск»

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» 10 февраля приветствовали триумфатора чемпионата мира по фристайлу в американском Дир-Вэлли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» 10 февраля приветствовали триумфатора чемпионата мира по фристайлу в американском Дир-Вэлли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На родине золотую медалистку Александру Романовскую встречали бурными овациями и, конечно, с цветами.
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К поздравлениям присоединилась и съемочная группа СТВ. В интервью нашему корреспонденту Саша поделилась своими эмоциями и планами на будущее.
Александра Романовская, чемпионка мира по фристайлу:
Первое время ну просто какая-то эйфория была от получившегося прыжка. Безусловно, очень радовалась, до сих пор немножечко не верится во все это. Надеюсь, к следующей Олимпиаде получится выйти еще на чуть более сложные прыжки. Но в целом, это уже довольно неплохой по сложности уровень. Поэтому позволяет занимать высокие места на соревнованиях.
Напомним, золотым для Беларуси выдалось 7 февраля. На мировом форуме в Дир-Вэлли наша Александра Романовская обошла россиянку Любовь Никитину и серебряного призера Олимпиады в Сочи Ксю Ментао. Для 22-летней белоруски эта победа стала главным достижением во взрослой карьере.
Александра Романовская, фристайлистка: Когда стартуешь, страх уходит и тело на автомате начинает делать то, что должно