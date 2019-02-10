«До сих пор немножечко не верится». Александру Романовскую встречали бурными овациями и цветами в аэропорту «Минск»

Александра Романовская, чемпионка мира по фристайлу:

Первое время ну просто какая-то эйфория была от получившегося прыжка. Безусловно, очень радовалась, до сих пор немножечко не верится во все это. Надеюсь, к следующей Олимпиаде получится выйти еще на чуть более сложные прыжки. Но в целом, это уже довольно неплохой по сложности уровень. Поэтому позволяет занимать высокие места на соревнованиях.