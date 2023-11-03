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Матч между Соболенко и Рыбакиной перенесли из-за дождя

03 ноября 2023 15:18
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Судьба Арины Соболенко на итоговом турнире еще не определена. Ее поединок с Еленой Рыбакиной из Казахстана за выход в полуфинальную стадию приостановлен из-за дождя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч между Соболенко и Рыбакиной перенесли из-за дождя-1

Хотя начиналось все оптимистично. Первый сет первая ракетка планеты выиграла со счетом 6:2. Во второй партии белоруска также повела, но потом Рыбакина перехватила инициативу и вышла вперед – 5:3, после чего встреча была остановлена из-за непогоды. Поединок будет доигран 4 ноября.

# Теннис # Арина Соболенко # Елена Рыбакина # Фотофакт

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