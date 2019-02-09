«Гонка классная, стрельба, драйв»: эмоции участников «Минской лыжни» – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. В рамках «Минской лыжни» в биатлонной гонке участвовали наши журналисты и представители СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и нашего телеканала. Перед тем, как выйти на старт, они усиленно готовились.

Нашим коллегам помогали освоить биатлон профессиональные тренеры и даже олимпийские чемпионы.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Гонка классная, стрельба, драйв. Конечно, уже немножко лыжня разбита, но хорошо. Смотрите, какая поддержка на трибунах! Все махали, подгоняли. В общем, все хорошо!

Александр Мошенский, бизнесмен:

Когда нам говорили, что мы с отцом Федором в одной команде, мы решили друг друга поддержать. Вспомнили о том, что мы все духовные дети отца Федора и решили, как под духовным пастырем, будем бежать не только с ним, но еще и с божьей помощью. Что сегодня и доказали.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Прошли все праздники большие религиозные. А сегодня у нас простая человеческая радость, которой так у нас в жизни, порой, не хватает. А она, оказывается, рядом, только нужно немножко встряхнуться.