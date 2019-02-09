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«Гонка классная, стрельба, драйв»: эмоции участников «Минской лыжни» – в репортаже СТВ

09 февраля 2019 11:39
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Новости Беларуси. В рамках «Минской лыжни» в биатлонной гонке участвовали наши журналисты и представители СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и нашего телеканала. Перед тем, как выйти на старт, они усиленно готовились.

«Гонка классная, стрельба, драйв»: эмоции участников «Минской лыжни» – в репортаже СТВ-1

Нашим коллегам помогали освоить биатлон профессиональные тренеры и даже олимпийские чемпионы.

«Гонка классная, стрельба, драйв»: эмоции участников «Минской лыжни» – в репортаже СТВ-4

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Гонка классная, стрельба, драйв. Конечно, уже немножко лыжня разбита, но хорошо. Смотрите, какая поддержка на трибунах! Все махали, подгоняли. В общем, все хорошо!

«Гонка классная, стрельба, драйв»: эмоции участников «Минской лыжни» – в репортаже СТВ-7

Александр Мошенский, бизнесмен:
Когда нам говорили, что мы с отцом Федором в одной команде, мы решили друг друга поддержать. Вспомнили о том, что мы все духовные дети отца Федора  и решили, как под духовным пастырем, будем бежать не только с ним, но еще и с божьей помощью. Что сегодня и доказали.

«Гонка классная, стрельба, драйв»: эмоции участников «Минской лыжни» – в репортаже СТВ-10

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Прошли все праздники большие религиозные. А сегодня у нас простая человеческая радость, которой так у нас в жизни, порой, не хватает. А она, оказывается, рядом, только нужно немножко встряхнуться.

«Гонка классная, стрельба, драйв»: эмоции участников «Минской лыжни» – в репортаже СТВ-13

Надеждой Скардино, олимпийская чемпионка по биатлону:
Это потрясающе, я уже забыла, что такое биатлонные соревнования. Очень рада здесь быть, потому что соревнования для меня всегда были радостью и праздником.

Команда Президента Беларуси победила в эстафете на «Минской лыжне»

# Минская лыжня # Игорь Луцкий # Надежда Скардино # Фотофакт

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