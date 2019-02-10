«Падать нужно всегда на бок». Как готовились к «Минской лыжне» парламентарии, журналисты и силовики

Новости Беларуси. Говорить о «Минской лыжне» можно и нужно много больше. В нашей редакции есть человек, который сначала усердно готовился к старту, а после пробежал эстафетную гонку. Впервые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да, получилось не все, но самое главное состоялось. Это победа над собой. А еще появилось желание продолжать заниматься, а значит, в следующем году получится лучше. Алена Сырова – о том, что нас объединяет и дает уверенность в победе.

Алёна Сырова, корреспондент:

3 километра и два огневых рубежа – именно столько преодолел каждый из нас, участников первой биатлонной гонки «Минской лыжни – 2019». В это трудно поверить, а ведь еще неделю назад некоторые делали свои первые шаги на беговых лыжах.

Конечно, будет лукавством сказать, что с лыжами мы совсем на «вы». Все же школьные уроки физкультуры предусматривают знакомство с этим видом спорта. Которого очевидно мало для того, чтобы без доли стеснения уверено скользить по лыжне.

Потому за неделю до старта на популярной снежной трассе в Веснянке становится многолюдно. В лыжном забеге примут участие тысячи человек. Новоиспеченные лыжники вызывают не только заторы и улыбки у профессионалов, но и абсолютно искреннее желание помочь.

Не смог проехать мимо Александр Микульчик. Узнав, что к лыжне готовятся журналисты, биатлонист нашей молодежной сборной и по совместительству студент журфака любезно согласился стать для коллег проводником в мир конькового хода. Не исключая, что в будущем сможет стать одним из участников команды.

Александр Микульчик, биатлонист юношеской сборной Беларуси:

Падать нужно всегда на бок. То есть ни в коем случае не на спину, вперед тоже падать нежелательно, потому что лицо. Но освоить замысловатый ход мало, в 2019 году организаторы усложнили задачу. Лыжная гонка трансформировалась в биатлонную смешанную эстафету.

Дополнительным грузом на участников легла ответственность не только за свой результат, но и «за того парня». Потому дружными четверками до и после работы команды тренировались на стрельбище в Раубичах. Эдакий тимбилдинг. К гонке готовятся парламентарии, журналисты и, конечно, силовики. У них на стрельбище дела обстоят, пожалуй, лучше всех.

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:

Я только что стрелял: один, к сожалению, пошел мимо. Надо просто восстанавливать дыхание. Два раза вдохнуть и на третий затаить дыхание, и должно получиться. Очень здорово, что все руководители (он требует, чтобы они вышли). Требует... ну, что значит требует? Если человек не может, он не выйдет. Важно, чтобы люди ходили на лыжах, чтобы занимались спортом. Очень важно.

Да и в целом мужчины оказываются более меткими.



Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Эта школа прежняя, два года службы в армии дают свой результат. Но это было очень давно, 30 лет назад. Мастерство когда есть, оно сохраняется. Так бы еще научиться кататься.



Во время тренировок выяснилось, что у некоторых есть свои особенности и секреты меткой стрельбы. Кто-то ими охотно делился. Как, например, министр спорта Сергей Ковальчук: стреляет он с левой руки. Алёна Сырова:

У меня лично не получается так стрелять.

Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси:

Тренироваться надо. У вас один глаз ведущий – второй ведомый, а могут быть и два ведущих. Выберете себе свой глаз и свое направление, и стреляйте. Другие же предпочитают хранить молчание до старта.