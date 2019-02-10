Соболенко победила Зигемунд и вывела Беларусь в полуфинал Кубка Федерации

Новости Беларуси. В четвертьфинале Кубка Федерации Арина Соболенко одолела Лауру Зигемунд, что позволило Беларуси досрочно выиграть у Германии и пройти в полуфинал.

В первых двух матчах четвертьфинала белоруски благополучно обыграли соперниц. Александра Саснович в сложном поединке выиграла у Татьяны Марии (7:6, 6:3), а Соболенко победила Андрею Петкович (6:2, 6:1).

Изначально противницей Арины в третьем матче должна была стать Татьяна Мария, однако вместо неё на корт вышла менее опытная Лаура. Впрочем, Зигемунд тоже хорошая теннисистка и не так давно выбила Азаренко в первом круге Australian Open.

Однако немка не смогла выстоять против первой ракетки Беларуси. В двух сетах Соболенко одолела Зигемунд с результатом 6:1, 6:1, обеспечив себе и своей команде выход в полуфинал Кубка Федерации. К слову, судя по макияжу Саснович, Александра в победе Арины не сомневалась.