В МИД Турции назвали ситуацию с судном «Мадлен» нарушением международного права

МИД Турции осудил факт перехвата судна «Мадлен» израильскими войсками, называя это нарушением международного права. Об этом пишет РИА Новости.

Судно, которое направлялось в сектор Газа с гуманитарным грузом, было задержано и направлено в порт Ашдод, а его пассажиры, в том числе Грета Тунберг и другие активисты, вскоре вернутся в свои страны.

Министерство Турции заявило, что действия Израиля ставят под угрозу свободу судоходства и безопасности на море, и что международное сообщества продолжит реагировать на эту ситуацию. Власти Израиля считают миссию судна попыткой разжечь антиизраильские настроения на фоне конфликта в Газе.