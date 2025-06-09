В Великобритании происходит заметный демографический сдвиг, который особо ощутим в крупных городах. Так, согласно данным Министерства образования, белые британские дети составляют меньшинство в каждой четвертой школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 72 из них нет ни одного коренного британца, а в 454 школах их доля не превышает 2 %. Эта тенденция особенно характерна для Лондона: во всех 32 районах, кроме Бромли, белые дети составляют меньшинство. Эксперты отмечают, что этот процесс происходит быстрее, чем ожидалось, и в ближайшие 40 лет встретить на улицах белокожего британца будет практически невозможно. Подобное замещение населения не вызывает особого беспокойства у правящих элит. Ведь главная их цель – удержание власти, а вот над кем – Великобританию, как известно, веками это не интересовало.