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Орбан: Европа должна быть сильной, чтобы вести переговоры с РФ

09 июня 2025 09:46
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Орбан: Европа должна быть сильной, чтобы вести переговоры с РФ-0

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал, что Европа должна стать сильнее, чтобы вести отношения с Россией, но в настоящее время она зависима от США. Об этом пишет РИА Новости.

Эстонский президент Алар Карис отметил, что после окончания конфликта в Украине его страна будет вынуждена восстанавливать отношения с Москвой.

Российская сторона выражает обеспокоенность укреплением военного присутствия НАТО в странах Европы, но остается открытой для диалога на равноправной основе.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а слова о российской угрозе используются для отвлечения внимания от внутренних проблем Запада.

Фото: pixabay

# Международная политика # Виктор Орбан

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