Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал, что Европа должна стать сильнее, чтобы вести отношения с Россией, но в настоящее время она зависима от США. Об этом пишет РИА Новости.

Эстонский президент Алар Карис отметил, что после окончания конфликта в Украине его страна будет вынуждена восстанавливать отношения с Москвой.

Российская сторона выражает обеспокоенность укреплением военного присутствия НАТО в странах Европы, но остается открытой для диалога на равноправной основе.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а слова о российской угрозе используются для отвлечения внимания от внутренних проблем Запада.