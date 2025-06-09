«Великая Отечественная война задела каждую семью». Дни Минска в Казани начались с возложения цветов

Укрепление дружественных связей и развитие новых бизнес-инициатив. Дни Минска официально стартовали в Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к Вечному огню у Мемориала Славы в парке Победы. Главы Минска и Казани почтили память героев Великой Отечественной войны. В церемонии также участвовала и молодежь – представители студенческих и поисковых отрядов. Парк Победы – место особой скорби для всех жителей столицы Татарстана. На его территории находится Мемориал Памяти – пантеон, расположенный вокруг Вечного огня. В центре – мраморные таблички, на которых увековечены имена героев Великой Отечественной.

Алия Загидуллина, председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани:

Великая Отечественная война задела каждую семью, поэтому молодежь в любом случае помнит. Помнит деда, прадеда, бабушек и прабабушек, которые воевали, летали, были медицинскими сестрами. Эта беда коснулась каждую семью.