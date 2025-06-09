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Отец Маска заявил о ПТСР у сына после работы в Белом доме

09 июня 2025 09:26
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Отец Маска заявил о ПТСР у сына после работы в Белом доме-0

Эррол Маск заявил, что работа его сына Илона в стенах Белого дома привела к посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР). Об этом пишет РИА Новости.

Ранее он заявил, что конфликт его сына с президентом США Дональдом Трампом похож на битву альфа-самцов и посоветовал Илону признать поражение.

Недавно Маск ушел с должности главы Департамента эффективности правительства США, раскритиковав бюджетный проект Трампа, назвав «мерзостью», и выступил за импичмент лидера Штатов.

В ответ Трамп выступил с предложением лишить компанию Маска государственных субсидий. После обмена мнениями акции Tesla подешевели на 14 %.

Фото: pixabay

# Международная политика # Илон Маск # Дональд Трамп

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