Отец Маска заявил о ПТСР у сына после работы в Белом доме

Эррол Маск заявил, что работа его сына Илона в стенах Белого дома привела к посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР). Об этом пишет РИА Новости.

Ранее он заявил, что конфликт его сына с президентом США Дональдом Трампом похож на битву альфа-самцов и посоветовал Илону признать поражение.

Недавно Маск ушел с должности главы Департамента эффективности правительства США, раскритиковав бюджетный проект Трампа, назвав «мерзостью», и выступил за импичмент лидера Штатов.

В ответ Трамп выступил с предложением лишить компанию Маска государственных субсидий. После обмена мнениями акции Tesla подешевели на 14 %.