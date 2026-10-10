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Новости по тегу #Футбол

Женская сборная Беларуси по футболу уступила команде Италии в матче плей-офф ЧМ-2026
10 октября 2026 12:48

Женская сборная Беларуси по футболу уступила команде Италии в матче плей-офф ЧМ-2026

Роналду временно отстранен от матчей за сборную Португалии
10 октября 2026 12:36

Роналду временно отстранен от матчей за сборную Португалии

Сборная Беларуси по футболу занимает 94-е место в обновленном рейтинге ФИФА
07 октября 2026 20:25

Сборная Беларуси по футболу занимает 94-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Месси не сдержал слез перед и после прощального матча за сборную Аргентины
07 октября 2026 08:17

Месси не сдержал слез перед и после прощального матча за сборную Аргентины

Сборная Беларуси по пляжному футболу сохранила четвертое место в планетарном рейтинге
06 октября 2026 20:33

Сборная Беларуси по пляжному футболу сохранила четвертое место в планетарном рейтинге

Сборные Беларуси и Финляндии проведут повторный поединок в Лиге наций
06 октября 2026 17:38

Сборные Беларуси и Финляндии проведут повторный поединок в Лиге наций

Хуан Диас стал главным тренером футбольного клуба «МЛ Витебск»
05 октября 2026 17:35

Хуан Диас стал главным тренером футбольного клуба «МЛ Витебск»

Сборная Беларуси сыграет с командой Сан-Марино в матче Лиги наций УЕФА
03 октября 2026 11:48

Сборная Беларуси сыграет с командой Сан-Марино в матче Лиги наций УЕФА

Белорусские футболисты проверяют форму в товарищеских матчах
02 октября 2026 20:30

Белорусские футболисты проверяют форму в товарищеских матчах

Криштиану Роналду покинул сборную Португалии
30 сентября 2026 19:46

Криштиану Роналду покинул сборную Португалии

Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Финляндии в матче второго тура Лиги наций УЕФА
30 сентября 2026 11:48

Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Финляндии в матче второго тура Лиги наций УЕФА

Сборная Беларуси по футболу (U-17) провела товарищеские матчи со сверстниками из России
28 сентября 2026 19:11

Сборная Беларуси по футболу (U-17) провела товарищеские матчи со сверстниками из России