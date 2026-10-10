Новости по тегу #Футбол

Ответная игра пройдет 13 октября во Флоренции.
Криштиану Роналду временно отстранили от матчей за сборную Португалии.
Соседи белорусов в футбольном реестре – команды Таиланда и Гватемалы.
Еще в пути на стадион нападающий расплакался в автобусе.
Лидерство топа удерживает Бразилия.
Старт дуэли сегодня в 21:45.
На этом посту он сменил россиянина Филиппа Соколинского.
В номинально домашнем поединке в Будапеште команда Виктора Ганчаренко сыграет со сборной Сан-Марино.
В Гродно местный «Неман» уступил брестскому «Динамо» – 1:2.
Криштиану Роналду неожиданно покинул расположение национальной команды Португалии. Об этом сам форвард сообщил в соцсетях. Футболист не стал раскрывать детали прямо сейчас, но пообещал в будущем рассказать португальским болельщикам.
Сейчас отечественная дружина отправится в Венгрию, где проведет две номинально встречи против Сан-Марино и финов.
Спарринг команд максимально напряженный.
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