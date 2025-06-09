В Италии проводится референдум по пяти законам

В случае его принятия, дети, рожденные в Италии от иностранцев, смогут проще получить гражданство. А срок проживания, необходимый для подачи на него, сократится с десяти до пяти лет. Второй вопрос голосования – трудовые реформы. Он содержит четыре поправки. Новые правила усложнят сокращение персонала и повысят выплаты при увольнении. Инициаторами референдума стали профсоюзы и оппозиционные партии. Голосование считается состоявшимся, если в нем примут участие не менее половины населения. Правящая правая коалиция во главе с премьер-министром Джорджей Мелони призвала своих сторонников не ходить на референдум.