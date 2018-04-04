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«Роналду может начинать играть с марсианами»: футболист забил один из лучших голов в карьере

04 апреля 2018 09:06
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Новости Италии. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ювентуса». А Криштиану Роналду забил один из самых красивых голов в карьере.  

«Роналду может начинать играть с марсианами»: футболист забил один из лучших голов в карьере-1

Фото: скриншот из видео

По результатам футбольного матча в Турине испанская команда одолела итальянскую со счётом 3:0. Первый гол оказался в воротах «Ювентуса» уже на третьей минуте. Однако больше всего внимания привлёк второй гол Роналду. На 64 минуте спортсмен забил мяч в ворота Буффона ударом через себя в прыжке. 

После матча со Швецией Буффон не смог сдержать слез. «Мы побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе» 

«Роналду может начинать играть с марсианами»: футболист забил один из лучших голов в карьере-4

Фото: instagram.com/cristiano

«Криштиану Роналду может покидать Землю и начинать играть с марсианами. Здесь он уже сделал всё, что возможно», – написал в Twitter бывший защитник «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа.  

«Роналду может начинать играть с марсианами»: футболист забил один из лучших голов в карьере-7

Фото: instagram.com/cristiano

Оставшаяся часть матча прошла не без волнительных моментов, но такой бури эмоций больше не было. Третий гол на 72 минуте забил Марсело.  

«Роналду может начинать играть с марсианами»: футболист забил один из лучших голов в карьере-10

Фото: instagram.com/cristiano

«Момент для меня был, конечно, невероятный. Гол получился фантастическим. Не ожидал, что забью такой гол, но лучше говорить об игре команды в целом. Мне кажется, матч был потрясающим», – рассказал Криштиану после игры.  

На своей странице в Instagram спортсмен отметил, что «тяжелая работа окупается».

«Роналду может начинать играть с марсианами»: футболист забил один из лучших голов в карьере-13

Фото: скриншот из видео 

В 14 последних матчах Лиги чемпионов 33-летний форвард забил 24 гола.  

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# Футбол # Джанлуиджи Буффон # Криштиану Роналду # Альваро Арбелоа

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