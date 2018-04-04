«Роналду может начинать играть с марсианами»: футболист забил один из лучших голов в карьере

Новости Италии. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ювентуса». А Криштиану Роналду забил один из самых красивых голов в карьере.
Новости Италии. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ювентуса». А Криштиану Роналду забил один из самых красивых голов в карьере.
Фото: скриншот из видео
По результатам футбольного матча в Турине испанская команда одолела итальянскую со счётом 3:0. Первый гол оказался в воротах «Ювентуса» уже на третьей минуте. Однако больше всего внимания привлёк второй гол Роналду. На 64 минуте спортсмен забил мяч в ворота Буффона ударом через себя в прыжке.
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Фото: instagram.com/cristiano
«Криштиану Роналду может покидать Землю и начинать играть с марсианами. Здесь он уже сделал всё, что возможно», – написал в Twitter бывший защитник «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа.
Фото: instagram.com/cristiano
Оставшаяся часть матча прошла не без волнительных моментов, но такой бури эмоций больше не было. Третий гол на 72 минуте забил Марсело.
Фото: instagram.com/cristiano
«Момент для меня был, конечно, невероятный. Гол получился фантастическим. Не ожидал, что забью такой гол, но лучше говорить об игре команды в целом. Мне кажется, матч был потрясающим», – рассказал Криштиану после игры.
На своей странице в Instagram спортсмен отметил, что «тяжелая работа окупается».
Фото: скриншот из видео
В 14 последних матчах Лиги чемпионов 33-летний форвард забил 24 гола.
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