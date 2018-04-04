«Роналду может начинать играть с марсианами»: футболист забил один из лучших голов в карьере

Новости Италии. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ювентуса». А Криштиану Роналду забил один из самых красивых голов в карьере.

По результатам футбольного матча в Турине испанская команда одолела итальянскую со счётом 3:0. Первый гол оказался в воротах «Ювентуса» уже на третьей минуте. Однако больше всего внимания привлёк второй гол Роналду. На 64 минуте спортсмен забил мяч в ворота Буффона ударом через себя в прыжке.

«Криштиану Роналду может покидать Землю и начинать играть с марсианами. Здесь он уже сделал всё, что возможно», – написал в Twitter бывший защитник «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа.

Оставшаяся часть матча прошла не без волнительных моментов, но такой бури эмоций больше не было. Третий гол на 72 минуте забил Марсело.

«Момент для меня был, конечно, невероятный. Гол получился фантастическим. Не ожидал, что забью такой гол, но лучше говорить об игре команды в целом. Мне кажется, матч был потрясающим», – рассказал Криштиану после игры.

На своей странице в Instagram спортсмен отметил, что «тяжелая работа окупается».