Футболист года по версии УЕФА Криштиану Роналду хочет повышения зарплаты в два раза?

Нападающий мадридского клуба хочет получать более 40 миллионов евро в год. Сейчас 32-летний Роналду зарабатывает в два раза меньше – 21 миллион евро в год.

Спортсмен намерен стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире. В нынешнее время зарплаты около 40 миллионов получают Месси в «Барселоне» и Неймар в «ПСЖ».

В спортивном сезоне 2016-17 Роналду вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и испанский чемпионат. В текущем сезоне «Реал» выиграл Суперкубок Испании и Европы.

В августе 2017 года Роналду был признан лучшим футболистом года по версии УЕФА. В своем Instagram спортсмен написал: «Благодарю своих товарищей по команде, тренеров и сотрудников, которые помогли мне снова выиграть этот трофей. Я посвящаю это своей семье, друзьям и поклонникам. Это тоже ваше!».