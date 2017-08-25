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Футболист года по версии УЕФА Криштиану Роналду хочет повышения зарплаты в два раза?

25 августа 2017 09:50
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Новости Португалии. По информации СМИ, футболист Криштиану Роналду просит руководство «Реала» поднять ему зарплату.

Нападающий мадридского клуба хочет получать более 40 миллионов евро в год. Сейчас 32-летний Роналду зарабатывает в два раза меньше – 21 миллион евро в год.

Футболист года по версии УЕФА Криштиану Роналду хочет повышения зарплаты в два раза?-1

Фото: instagram.com/cristiano

Недавно футболист стал отцом двойняшек.

Фото новорожденных близнецов Криштиану Роналду попало в Instagram-тренды (смотрите здесь).

Спортсмен намерен стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире. В нынешнее время зарплаты около 40 миллионов получают Месси в «Барселоне» и Неймар в «ПСЖ».

Неймар выкупил свой контракт у футбольного клуба «Барселона» за рекордные 222 миллиона евро.

Футболист года по версии УЕФА Криштиану Роналду хочет повышения зарплаты в два раза?-4

Фото: instagram.com/cristiano

В спортивном сезоне 2016-17 Роналду вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и испанский чемпионат. В текущем сезоне «Реал» выиграл Суперкубок Испании и Европы.

В августе 2017 года Роналду был признан лучшим футболистом года по версии УЕФА. В своем Instagram спортсмен написал: «Благодарю своих товарищей по команде, тренеров и сотрудников, которые помогли мне снова выиграть этот трофей. Я посвящаю это своей семье, друзьям и поклонникам. Это тоже ваше!».

Футболист года по версии УЕФА Криштиану Роналду хочет повышения зарплаты в два раза?-7

В 2016 году португальский футболист стал четырехкратным обладателем «Золотого мяча» – здесь подробнее.

# Футбол # Фотофакт # Криштиану Роналду

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